Los Ángeles Negros llenan de nostalgia el Teatro Metropólitan

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Acá no hubo récords ni

gigantes. Nada de "Waka Waka" o "Antología", pero sí balada romántica, varios recuerdos para los que ya no están y momentos entrañables entre adultos mayores y sus hijos no tan jóvenes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el show queofrecieron este domingo en el, casi en simultáneo con el histórico concierto masivo deen el Zócalo, los nostálgicos se hicieron espacio para celebrar también, a su forma, la música en el corazón de la capital mexicana.Hubo muchas parejas tomadas de la mano, adultos mayores que caminaron despacio hasta su asiento, algunos en silla de ruedas, y alguna que otra con corona (que regalaron afuera para el show de la colombiana).La asistencia de, de entre ese mar de 400 mil que se dirigían al show de, fue algo que..."Muchas gracias por habernos preferido a nosotros", dijo, actual líder de la agrupación y quien se incorporó en 2001."Yo hablé con: 'empieza tarde tu show'", bromeó."Me dijo: 'No te preocupes, Johnny, yo lo voy a empezar como a las 10 para que la gente se pueda venir para acá'".El arranque fue directo a los"Ayer preguntaron por ti" abrió con la voz potente de, integrado en 2023 y uno de los más ovacionados de la noche por suVino después "", en la que, también incorporado en 2023, tomó el frente con sus: "Nunca, nunca, vida mía, pienses eso"."Déjenme si estoy llorando" y "Cuando tú te vayas" mantuvieron el relevo entre las, un juego que inevitablemente remitió al timbre original de, fundador histórico.No obstante, cada uno sostuvo su propia firma:en los altos, Emilio en losy Jaziel en la potencia. Acompañados, además, con unde cuerdas, vientos, coros y los músicos actuales de la agrupación."Esta canción es para todos aquellos a quienes se nos han ido, para aquellos que ya partieron...", dijoantes de dar paso a otro bloque nostálgico.Antes de continuar con los éxitos: "A tu" y "Todo pasará", destacó el peso simbólico de este recinto para la banda chilena y, en especial, elde, fundador del grupo, fallecido en en 2021 por complicaciones derivadas delCelebran alLa noche avanzó emocional con "Cómo es posible", "Ay" y "Tanto adiós", nuevamente con gran lucimiento vocal de Jaziel.Entonces, una nueva pausa le sirvió apara destacar a las parejas más longevas que decidieron sortear el tránsito de la capital, para acudir a su cita con la nostalgia."Que levanten la mano los que vinieron con elde su vida", pidió el"Y los que tienen más de 25 años de matrimonio... eso es un privilegio", subrayó.El intercambio vocal volvió a lucirse en "".Continuó con "Esta noche la paso contigo" y el éxito "" (a dueto), que concentró uno de los aplausos más largos.Más adelante,remató con uno de los: "Quédate sentada donde estás. Hasta el final de la canción como si nada", de "Debut y despedida", que interpretó con el locutor, "El Charal".Llegaron también los inevitables: "" y "".Aplauden niños el showPasada la mitad del concierto,interrumpió al detectar a un niño que seguía cada tema de la banda."Acá hay un joven... ustedes no lo ven. ¿Cuántos años tienes?", preguntó, señalando a la primera fila, donde estaba el niño de"Nueve... y es fanático de. No se puede ir si no nos tomamos una", dijo mientras lo invitaba a subir.No fue el único. Hubo otro, llamado, que asistió a su"Hoy los conocí en persona. Fue elde mi vida y, sin duda alguna, fue una", dijo.Reconoce IMPI aEl show se pausó nuevamente para unque realizó ela la agrupación por su labor como marca en México.En el escenario estuvo, director general del IMPI, quien compartió una anécdota: en un show en Acapulco, a un asistente se le perdió la cartera y una secretaria del grupo se la devolvió.Unque, dijo, habla dede la agrupación."Yo creo queya le pertenecen más a México... aunque te enojes,(el fundador)", comentó elEl cierre fue emocional: ""l tren hacia el olvido", "A la mujer que tanto amé", "Si las flores pudieran hablar", "Porque te quiero", hasta desembocar en "" y "".Afuera hubo tiempo para los, que se ofrecían junto con algunos de, disponibles a unos metros.También destacaron variasque transmitían el show en el Zócalo, aunque la mayoría pareció haber tenido ya su dosis músical por esa noche.