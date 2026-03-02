Shakira hace vibrar el Zócalo ante 400 mil personas

El aullido de la loba se escucha en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México a las 20:30 horas; su manada, que ocupó toda la plancha, vitorea la aparición de su líder.

Con un video de fondo en el que se observa a Shakira caminando en el desierto vestida de dorado y lentes obscuros, camina sobre el escenario, se quita las gafas para observar sorprendida a su público y al ritmo de "La fuerte".

"¡Buenas noches, México!", grita después de la primera estrofa. En la pasarela, junto a sus bailarinas y ya sin chamarra, dejando ver su ya clásico vestido rosa, interpreta "Girl like me", con la que emociona y descontrola a las mexicanas al mencionarlas.

Este concierto gratuito marca el regreso de La loba al lugar en donde el 27 de mayo de 2007 hizo historia presentándose con su gira Fijación Oral. Hoy, madre de dos hijos y después de una mediática y tormentosa separación, la colombiana regresa segura, con un discurso de empoderamiento a las mujeres mexicanas.

"Shakira, Shakira" grita la manada antes de iniciar con el himno femenino: "Las de la intuición", al tiempo que el cielo se ilumina de colores y después de solo una estrofa suelta el clásico "Estoy aquí", con fuegos artificiales.

"¡Estoy aquí, Mexico!", grita, para luego preguntar: "¿Cómo está mi gente de México? ¡Esto es un sueño! Qué poético ver este lugar tan lleno de ustedes, muchísimas gracias a los que han estado acampando desde temprano, bajo el sol, como siempre venciendo todos los obstáculos, juntos conmigo. Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento porque hoy es el último día aquí, en nuestra gira en México, mi casa".

Shakira reconoce en sus palabras que con México y su gente mantiene una larga historia de amor y amistad.

"Gracias por toda la emoción y alegría que me han hecho vivir siempre tan acompañada, tan querida, tan comprendida. No hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada mexicana. Hoy aquí en el Zócalo y siempre, somos uno", continúa entre el grito de emoción del público.

Así, con su guitarra y vestida de blanco demuestra su habilidad en las cuerdas; interpreta "Inevitable", aunque olvidándose de la primera estrofa, y en el verso "Ni me baño los domingos" dice: "Hoy sí".

A la mitad del escenario, de nuevo de rosa, con uno de sus bailarines vestido de muñeco y ella con una sierra eléctrica sacando chispas, baila lentamente hasta que se vuelve a descomponer y así inicia "Te felicito", canción con la que dio a conocer su separación con Gerard Piqué.

"Estos años no ha salido fácil, pero es que de las caídas nadie se salva. Lo que sí sé es que nosotras las mujeres cada vez que nos caen nos levantamos un poquito más sabias, un poquito más fuertes, un poquito más triple M, bienvenidos al tour de las mujeres ya no lloran".

Ahora vestida de azul cielo, canta "Acróstico" y con el público cantando la parte que interpretan sus hijos, mientras ellos aparecen en las pantallas.

Junto a ella, las caderas de los asistentes comienzan a moverse con "La bicicleta". Desde niños y grupos de amigos hasta familias enteras levantan sus celulares para tener un recuerdo de la noche, la última de Shakira de este tour, la número 14 en la CDMX.

Dato

* 400 mil personas reunió la cantante barranquillera anoche en la Plaza de la Constitución y alrededores, de acuerdo con cifras oficiales.