Los hermanos Fernández revelan que "Juego de voces" los acercó más

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- La

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" estuvo marcada por homenajes familiares, duetos inesperados y unaque se mantuvo cerrada hasta el último momento entreLa noche arrancó con ambos equipos interpretando "Mamá" de Timbiriche acompañados de sus madres.apareció junto a sus hijos y Angélica María, mientrasacompañó a sus hijos. Por su parte, Lupita D´Alessio estuvo presente mediante una transmisión en vivo.El primer reto de la noche fue el "", dondeapareció sobre el escenario interpretando "3 A.M." junto a Ernesto D´Alessio y "La Gozadera" con. El duelo terminóy ambos equipos sumaron un punto.En el "",interpretó "Volver, volver", mientras Walo Silvas respondió con "Mujeres Divinas". Finalmente,se quedaron con los dos puntos.Más adelante, en el "", las hermanascompitieron entre sí.interpretó "El amor de su vida", mientras Isabel puso a cantar al público con "El amor de mi herida". En esta ocasiónobtuvieron un punto.Latambién se hizo presente con la llegada de, quienes participaron junto a Raúl Roma y José Luis Roma interpretando "La Boca" y "Te quiero". El resultado permitió aremontar con un punto adicional.Uno de los momentos más destacados ocurrió durante el segundo "", dondeemocionó con "Sombras" de Javier Solís, mientrasrespondió con "Acá entre nos". El duelo terminóy ambos equipos sumaron dos puntos.Tras casi 100 canciones interpretadas a lo largo de la, el "" enfrentó a los equipos con "" y "Copa de la vida". Aunque el cierre terminóconsiguieron coronarse campeones por apenas un punto de diferencia.Elquedóparay 46 para, reconciliaciones y despedidasAdemás de la, laestuvo marcada por los llamados "", donde varios participantes hablaron sobre suCamila yaseguraron que elfortaleció su vínculo como"Estábamos un poquito separados y a lo mejor pensábamos que estenos iba a separar más. Verte todas las semanas yotra vez como cuando estábamos chiquitos, siento que volvimos a ser niños", explicóPor su parte,compartieron cartas ymutua, mientrasrecordaron algunos de los momentos más difíciles de la"Intervine cuando la vi quebrarse en la. Fue un. Igual no tenía que levantarme", recordóFinalmente,dedicó unasque siguió eldurante toda la"Si alguien de los que nos vio en elllevaba años sin hablar con su hermano y agarró el teléfono para llamarle, entonces quéhicimos", señaló.