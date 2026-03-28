Lucero reúne a miles en concierto en Auditorio Nacional

"¿Viste ma?, que bueno que me llevaste a la tele, todo ha valido la pena", dijo Lucero en un video en el que de inicio se vio como aquella niña que le rogaba a su madre que la llevara a la televisión para cumplir su sueño.

Lucero celebra 46 años de carrera con concierto en Auditorio Nacional

46 años después la actriz y cantante reunió a miles de sus fans que la han acompañado durante las ya 11 novelas y 37 discos (contando recopilaciones y en vivos) en el Auditorio Nacional para celebrar sus ya casi cinco décadas de trabajo.

"Quiero que a través de mi música, de estas canciones, viajemos desde aquella niña de 10 años que soñaba con que su mamá la llevara a la televisión, hasta el día de hoy que sigo cumpliendo ese sueño con la misma ilusión de siempre", señaló tras agradecer al público por su asistencia.

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Recorrido musical y homenajes en el concierto

Así inició un verdadero recorrido por los temas que la consolidaron como una de las figuras más queridas de la escena nacional, entre los que grabó para telenovelas como "Ella es Chispita" o "Los Parientes pobres".

Tras dedicar otro pequeño discurso de agradecimiento en el que recordó algunos de sus papeles emblemáticos en la televisión Lucero deleitó a todos los que llenaron el recinto con un combo de canciones memorables.

"Electricidad", "Viernes", "Llévame" y más pusieron a cantar, bailar e incluso llorar a miles de fans que sin importar su edad sabían las letras completas de cada uno de los temas que la cantante lanzaba.

"¿Qué recuerdos verdad?, muchas de esas canciones yo todavía no nacía, porque estoy cumpliendo 28 años, estas canciones son para los fans de hueso colorado", apuntó.

En esta bella trayectoria Lucero también se convirtió en mamá de José Manuel y Lucero en 2001 y 2005 respectivamente a quienes al igual que a aquellos que la han usado en momentos especiales les dedicó "El Privilegio de amar".

"Hay canciones que también significan algo especial para cada uno de nosotros, esta para mí de mis hijos, de las cosas que más me ha gustado en la vida es ser mamá, te cambia absolutamente todo y te enseña a ver el mundo de una manera distinta, empiezas a entender mejor a tu propia mamá o papá, a descubrir que existe un amor que no se parece a nada", compartió.

La protagonista de "Soy tu dueña" no dejó pasar la oportunidad de homenajear a figuras legendarias de la música nacional como Juan Gabriel, Natalia Lafourcade o Los Ángeles Azules acompañada del mariachi con quienes interpretó "Ya lo sé que tú te vas", "Noa Noa", "17 años" y "Nunca es suficiente".

Un toque de sazón extra llegó desde Sudamérica, entre banderas brasileñas, argentinas, puertorriqueñas, colombianas uruguayas, chilenas, venezolanas y peruanas en las gradas, así como pelotas de playa que salieron del escenario para que el público jugara con ellas mientras "Disco samba" y "Magalenha" sonaban.

El concierto de Lucero en el Auditorio Nacional terminó tras casi dos horas con "Veleta" y un mix de merengue para un último baile en el que incluyó "Si antes te hubiera conocido" de Karol G y "La bilirrubina", además de la promesa de la cantante de volver en "octubre o noviembre" al recinto.