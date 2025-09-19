MARGOT Y COLIN, EN “A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY”

Margot Robbie y Colin Farrell se encuentran en un rincón de sus almas para emprender un profundo viaje emocional en ‘A Big Bold Beautiful Journey’, una aventura que “se inclina hacia la esperanza, la sanación, el perdón y esas ideas preciosas, no demasiado elevadas, sino bastante prácticas”, explica el actor irlandés a EFE.

La trama, que aterriza en la gran pantalla este viernes como un faro que ilumina la complejidad de las relaciones humanas, empuja a “reflexionar sobre el pasado e intentar reconciliarse con lo que uno puede o ve de sí mismo”, agrega el actor.

Farrell y Robbie se presentan como David y Sarah, dos extraños que se encuentran en la boda de un amigo en común que, de forma inesperada y tras una serie de sucesos fantásticos, se embarcan en un viaje en el que juntos reviven momentos clave de sus pasados, confrontando así sus miedos y arrepentimientos para poder sanar.

