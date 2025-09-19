XIMENA SARIÑANA LANZARÁ NUEVO ÁLBUM
XIMENA SARIÑANA CELEBRARÁ SUS 40 AÑOS DE EDAD CON SU NUEVO ÁLBUM EXISTENCIA KAMIKAZE, UNA EXPERIENCIA SONORA INSPIRADA EN ESTA ETAPA DE SU VIDA EN LA QUE ES MADRE Y UN REFERENTE FEMENINO EN LA MÚSICA NACIONAL, UN CAMINO EN EL QUE AFIRMÓ HABERSE ENFRENTADO AL “MACHISMO”. “ENTRÉ (A LA INDUSTRIA MUSICAL) CON LOS MISMOS DISCURSOS MACHISTAS DE: ‘SOLO HAY ESPACIO PARA UNA MUJER Y SON MUY COMPETITIVAS’. ESO NO ES CIERTO, SIEMPRE FUERON ELLAS LAS QUE ME TENDIERON PRIMERO LA MANO”, SOSTUVO EN CONFERENCIA DE PRENSA LA ARTISTA QUE CUMPLIRÁ LAS CUATRO DÉCADAS EL PRÓXIMO 29 DE OCTUBRE.
