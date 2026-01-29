Maribel Guardia, dispuesta a mantener a su nieto a pesar de la disputa familiar

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- Maribel Guardia lamenta que desde hace un año no puede ver ni platicar con su nieto José Julián después del pleito legal que enfrentó con Imelda Garza Tuñón, su nuera, sin embargo, la cantante y actriz está dispuesta a mantener al menor si así lo desea Imelda.

El llamado de Maribel lo dio en el aeropuerto, donde fue abordada por la prensa junto con su esposo Marco Chacón, quien por cierto, reveló que un año antes de que muriera Julián Figueroa, él e Imelda ya estaban separados y no siquiera dormían juntos, incluso, dijo, Imelda buscaba divorciarse de él y pelear el Rancho las Palmas, propiedad de Julián.

Maribel se dijo triste por la situación que vive con su único nieto, de quien ha recibido mensajes en los que le dice que la odia, aunque con palabras de adultos, por lo que la cantante piensa que el menor ha sido manipulado para grabar dichos mensajes.

"El niño está en contra mía totalmente, ella me ha mandado audios donde el niño dice que me odia, que soy cruel", expresó.

A pesar de este panorama y de que no lo pueda volver a ver pronto, Maribel está dispuesta a hacerse cargo de todos los gastos de José Julián, después de que Imelda, a través de redes sociales, exhibiera lo que se gasta en mantener al niño.

"Si necesita que yo mantenga al niño, aquí estoy presente, yo encantada, corro con todos los gastos del niño", expresó.

Imelda se quejó de que no recibe pensión alimenticia, sin embargo, Marco Chacón, aún albacea de la herencia de Julián, externó que está en la disposición de dar apoyo para el proceso sucesorio para que el juez determine una pensión para José Julián, pues reiteró, él no está en posición de otorgar ese derecho, sino un juez.

Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, nuera y suegra, se distanciaron principalmente por una disputa legal iniciada en enero de 2025 sobre la custodia de su nieto compartido, José Julián Figueroa, tras la muerte de Julián Figueroa en 2023. Guardia denunció a Garza por violencia familiar, alegando adicciones y riesgos para el menor, lo que llevó a un periodo donde el niño vivió con ella temporalmente; sin embargo, un juez otorgó custodia provisional y luego definitiva a Garza.

La tensión escaló con acusaciones mutuas en medios, bloqueos en redes y declaraciones donde Garza afirma que el niño no quiere ver a su abuela "Mimi", mientras Guardia insiste en su protección por amor y niega rencor, aunque reconoce que ha sido un proceso doloroso, aunque no más que la muerte de su hijo Julián en 2023.