Maxine Woodside posa desnuda por primera vez a los 77 años

CIUDAD DE MÉXICO, abril 15 (EL UNIVERSAL).-

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por primera vez a los, confesó que ladelrepresentó unal que decidió enfrentarse sin dudarlo, pues hacía falta quien representar a los adultos mayores, a lo que ella accedió."Cuando me habló,sin ropa, porque no es un cuerpo como el que tienen las chavas que tienen una. Les hacía faltay yo les dije: 'voy'", expresó durante la presentación.La, titular del programa "Todo para la mujer", destacó que la confianza con el fotógrafo fue clave para aceptar, al tratarse de una relación de años basada en el respeto y la admiración mutua."Ahora que nos volvimos a encontrar, tuvimos el mismo cariño,. Esa es la única, que a todos loseran chiquitos", añadió.En, reiteró que fue unadirecta de Santana lo que laeste paso, subrayando además su reconocimiento a su trabajo."La verdad es que me habló, y es uno de los mejores fotógrafos, así quela foto", dijo.Para figuras consolidadas como Woodside y, la decisión de participar en este proyecto marca un momento inédito en sus trayectorias, al incursionar por primera vez en este tipo deal desnudo.Conde experiencia,Santana logró materializar esta exposición tras un largo proceso de convocar a distintas personalidades.El fotógrafo presentó la exposición "Las Formas del Alma", un proyecto que apuesta por la honestidad y la naturalidad del cuerpo,y estereotipos.Entre los participantes también destacan, Alan Estrada,, Shanik Berman y Sebastián Rulli quienes se sumaron a esta propuesta que busca mostrar el cuerpo desde una perspectiva auténtica y libre de prejuicios."Las Formas del Alma" se exhibirá en el, ubicado en la zona de, donde los huéspedes podrán recorrer esta colección que plantea una mirada íntima, artística y sin estigmas sobre el cuerpo humano.