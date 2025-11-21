Miss Jalisco responde a victoria de Fátima Bosch en Miss Universe 2025

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 21 (EL UNIVERSAL).- Fátima Bosch se coronó como la mujer más bella del mundo tras ser reconocida en Miss Universe 2025, desatando la euforia de millones; sin embargo, el público nacional no olvida lo sucedido con Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco durante el Miss México de este año.

Miss Jalisco fue una de las concursantes que no felicitó a la ahora cuarta representante que México tiene como reina de belleza en este certamen, por lo que su reacción es una de las más esperadas por los fans del concurso, misma que al menos de manera pública no llegó y en vez de compartir algo sobre Miss Universo, prefirió compartir fotografías de una fiesta a la que asistió.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre el triunfo de Fátima en Tailandia, Yoana se limitó a responder para EL UNIVERSAL con un mensaje de apoyo a México en general, más no a Bosch: "Siempre aplaudiré los triunfos de mi México", dijo.

Después del escándalo en Miss México, Yoana ha recibido muchas críticas en redes, incluso ahora con la victoria mexicana en Miss Universo, muchos de los memes en redes sociales están relacionados con la jalisciense, algo que dijo, sí le afecta.

Yoana Gutiérrez dice estar cansada de las críticas y ataques a su persona, pues, desde aquella final de Miss Universe México, la violencia digital no se han detenido, lo que la ha llevado a mantenerse al margen de todo lo que tenga que ver con la competencia y Fátima Bosch.

Cuando fue cuestionada sobre la manera en la que Bosch se defendió del trato que recibió del empresario y presentador Nawat en Tailandia, prefirió guardar silencio y aclarar que por ahora prioriza su paz mental.

"Siempre he sido protectora de las mujeres y partidaria de no estar donde no eres valorada, en esta ocasión realmente prefiero mantenerme al margen de todo, yo también pasé momentos incómodos después de mi concurso y la gente no entiende muchas cosas, no dejan de atacarme y nadie dice ni hace nada, entonces prefiero seguir con mi paz mental y emocional y no opinar ni bien, ni mal de nada", dijo Yoana a este diario.