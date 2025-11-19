Miss Jamaica se cae en preliminares de Miss Universo
Gabrielle Henry sufre una aparatosa caída en el escenario de Miss Universo, generando incertidumbre sobre su participación en la final. Detalles del accidente y su estado actual.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- A solo dos días de la final, los nervios, la presión y los accidentes ya están dejando su huella en las preliminares de Miss Universo 2025.
La representante de Jamaica, Gabrielle Henry, generó preocupación al sufrir una aparatosa caída mientras desfilaba en el escenario durante la madrugada de este miércoles, hora de México. En esa etapa, las delegadas lucieron trajes nacionales, de baño y de noche.
En el último modelaje, Henry portaba un vestido naranja que resaltaba su piel y caminaba con seguridad, mirando al frente. Sin embargo, en los videos que se han compartido en redes sociales se observa que no se percató de que estaba cerca del borde del escenario. Al dar su siguiente paso, perdió el equilibrio y cayó al vacío.
Un equipo de paramédicos acudió rápidamente para asistirla y la trasladaron en camilla.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Aunque las concursantes ensayan con anticipación y conocen el escenario a la perfección, parece que la concentración de Gabrielle en ese momento no fue suficiente para evitar el accidente.
Hasta la mañana de este miércoles, se desconoce su estado actual y si continuará en la competencia.
no te pierdas estas noticias
Miss Jamaica se cae en preliminares de Miss Universo
El Universal
Gabrielle Henry sufre una aparatosa caída en el escenario de Miss Universo, generando incertidumbre sobre su participación en la final. Detalles del accidente y su estado actual.
Cruz Martínez es vinculado a proceso por violencia familiar
El Universal
El músico Cruz Martínez enfrenta cargos por violencia familiar contra su exesposa Alicia Villarreal
Miss Universo 2025: Descubre los secretos del certamen de belleza
El Universal
La coronación en Miss Universo 2025 promete emociones intensas y momentos inolvidables en la búsqueda de la mujer más bella del planeta.