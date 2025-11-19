Miss Jamaica se cae en preliminares de Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- A solo dos días de la final, los nervios, la presión y los accidentes ya están dejando su huella en las preliminares de Miss Universo 2025.

La representante de Jamaica, Gabrielle Henry, generó preocupación al sufrir una aparatosa caída mientras desfilaba en el escenario durante la madrugada de este miércoles, hora de México. En esa etapa, las delegadas lucieron trajes nacionales, de baño y de noche.

En el último modelaje, Henry portaba un vestido naranja que resaltaba su piel y caminaba con seguridad, mirando al frente. Sin embargo, en los videos que se han compartido en redes sociales se observa que no se percató de que estaba cerca del borde del escenario. Al dar su siguiente paso, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Un equipo de paramédicos acudió rápidamente para asistirla y la trasladaron en camilla.

Aunque las concursantes ensayan con anticipación y conocen el escenario a la perfección, parece que la concentración de Gabrielle en ese momento no fue suficiente para evitar el accidente.

Hasta la mañana de este miércoles, se desconoce su estado actual y si continuará en la competencia.