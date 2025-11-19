logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Miss Jamaica se cae en preliminares de Miss Universo

Gabrielle Henry sufre una aparatosa caída en el escenario de Miss Universo, generando incertidumbre sobre su participación en la final. Detalles del accidente y su estado actual.

Por El Universal

Noviembre 19, 2025 01:20 p.m.
A
Miss Jamaica se cae en preliminares de Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- A solo dos días de la final, los nervios, la presión y los accidentes ya están dejando su huella en las preliminares de Miss Universo 2025.

La representante de Jamaica, Gabrielle Henry, generó preocupación al sufrir una aparatosa caída mientras desfilaba en el escenario durante la madrugada de este miércoles, hora de México. En esa etapa, las delegadas lucieron trajes nacionales, de baño y de noche.

En el último modelaje, Henry portaba un vestido naranja que resaltaba su piel y caminaba con seguridad, mirando al frente. Sin embargo, en los videos que se han compartido en redes sociales se observa que no se percató de que estaba cerca del borde del escenario. Al dar su siguiente paso, perdió el equilibrio y cayó al vacío.

Un equipo de paramédicos acudió rápidamente para asistirla y la trasladaron en camilla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque las concursantes ensayan con anticipación y conocen el escenario a la perfección, parece que la concentración de Gabrielle en ese momento no fue suficiente para evitar el accidente.

Hasta la mañana de este miércoles, se desconoce su estado actual y si continuará en la competencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Miss Jamaica se cae en preliminares de Miss Universo
Miss Jamaica se cae en preliminares de Miss Universo

Miss Jamaica se cae en preliminares de Miss Universo

SLP

El Universal

Gabrielle Henry sufre una aparatosa caída en el escenario de Miss Universo, generando incertidumbre sobre su participación en la final. Detalles del accidente y su estado actual.

Cruz Martínez es vinculado a proceso por violencia familiar
Cruz Martínez es vinculado a proceso por violencia familiar

Cruz Martínez es vinculado a proceso por violencia familiar

SLP

El Universal

El músico Cruz Martínez enfrenta cargos por violencia familiar contra su exesposa Alicia Villarreal

Miss Universo 2025: Descubre los secretos del certamen de belleza
Miss Universo 2025: Descubre los secretos del certamen de belleza

Miss Universo 2025: Descubre los secretos del certamen de belleza

SLP

El Universal

La coronación en Miss Universo 2025 promete emociones intensas y momentos inolvidables en la búsqueda de la mujer más bella del planeta.

Mexicana deslumbra en Miss Universo con traje inspirado en Xochiquetzal
Mexicana deslumbra en Miss Universo con traje inspirado en Xochiquetzal

Mexicana deslumbra en Miss Universo con traje inspirado en Xochiquetzal

SLP

El Universal

La mexicana destacó en la preliminar con un diseño cargado de simbolismo mexica