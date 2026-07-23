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Hailey Bieber impulsa regreso de diadema zigzag en campaña Miu Miu 2026

La diadema zigzag, accesorio icónico de los 2000, regresa reinterpretada en metal y piel en la nueva campaña de Miu Miu.

Por El Universal

Julio 23, 2026 04:25 p.m.
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Hailey Bieber impulsa regreso de diadema zigzag en campaña Miu Miu 2026
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      Si alguien sabe convertir una tendencia en objeto de deseo, esa es Hailey Bieber. Ahora, la fundadora de Rhode vuelve a colaborar con Miu Miu para protagonizar la nueva campaña Otoño-Invierno 2026, una propuesta que apuesta por una estética nocturna, minimalista y con ese aire despreocupado que caracteriza a la firma italiana.


      Fotografiada por Zoe Ghertner, la campaña reúne a Hailey Bieber y a la modelo Xiao Wen Ju en un escenario industrial bañado por tonos azules, donde las prendas cobran protagonismo gracias a siluetas limpias, capas ligeras y accesorios que equilibran nostalgia con lujo contemporáneo.

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      El accesorio que nadie esperaba ver de regreso
      Aunque los looks mantienen el ADN preppy y femenino de Miu Miu, hay un detalle que rápidamente se robó la conversación: la diadema zigzag.
      Ese accesorio que dominó los primeros años de los 2000 vuelve reinterpretado por la casa italiana en una versión de lujo confeccionada en metal y piel, demostrando que la nostalgia Y2K sigue marcando el rumbo de la moda. De hecho, Hailey ya había adelantado su regreso al llevar una versión similar durante la final del Mundial 2026, días antes del lanzamiento oficial de la campaña.

      Una campaña donde menos, es más
      Lejos de los estilismos recargados, la propuesta apuesta por prendas de líneas sencillas que cobran fuerza gracias al styling: suéteres ligeros, abrigos estructurados, faldas, bolsos icónicos y accesorios discretos construyen una imagen sofisticada sin perder naturalidad.
      El resultado es una campaña donde la ropa no necesita exagerar para llamar la atención. La iluminación tenue, los tonos fríos y la dirección creativa convierten cada imagen en una escena cinematográfica que refleja la evolución estética de Miu Miu para la próxima temporada.
      No es la primera vez que Hailey Bieber trabaja con la firma italiana -ya había formado parte de una campaña en 2022-, pero esta nueva colaboración confirma por qué sigue siendo una de las figuras favoritas de las casas de lujo: su estilo consigue transformar incluso los accesorios más inesperados en la próxima tendencia que todos quieren llevar.

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