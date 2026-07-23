logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Liga MX: fichajes más caros del Apertura 2026

Orbelín Pineda regresa a la Liga MX con una transferencia valuada en ocho millones de euros.

Por El Universal

Julio 23, 2026 03:48 p.m.
A
Liga MX: fichajes más caros del Apertura 2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La actividad en el mercado de transferencias del Apertura 2026 de la Liga MX ya comienza a reflejarse dentro y fuera de la cancha. Tras el arranque del campeonato, varios clubes apostaron por reforzar sus plantillas con inversiones millonarias, en busca de convertirse en protagonistas del torneo.


      El mercado de pases aún permanece abierto, por lo que este listado podría sufrir modificaciones en las próximas semanas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí



      Los fichajes más caros, hasta el momento, del Apertura 2026
      De acuerdo con los registros de Transfermarkt, el movimiento de mayor valor económico hasta el momento corresponde al regreso de Orbelín Pineda al futbol mexicano.
      Los Rayados de Monterrey desembolsaron ocho millones de euros para concretar la incorporación del mediocampista, quien vuelve a la Liga MX como uno de los futbolistas nacionales con mayor experiencia internacional.
      El segundo puesto pertenece también a Monterrey con la contratación del delantero uruguayo Diego Rossi, cuyo fichaje alcanzó los siete millones de euros.
      En tercer lugar aparece Luis Esteves, mediocampista que reforzó al Atlas tras una operación valuada en seis millones de euros.
      Guadalajara también figura entre las inversiones más importantes del certamen. El Rebaño destinó 4.8 millones de euros para incorporar al atacante Jordán Carrillo, mientras que Kevin Castañeda llegó para fortalecer el medio campo por 2.6 millones de euros, quien no está lejos de las contrataciones más costosas.
      Querétaro ocupa el quinto escalón gracias al fichaje del centrocampista Santiago Homenchenko, quien arribó por 3.5 millones de euros.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      De la Fuente arremete contra argentinos por actitud en final
      De la Fuente arremete contra argentinos por actitud en final

      De la Fuente arremete contra argentinos por actitud en final

      SLP

      El Universal

      El entrenador español destacó la calma de sus jugadores ante las provocaciones

      Liga MX: fichajes más caros del Apertura 2026
      Liga MX: fichajes más caros del Apertura 2026

      Liga MX: fichajes más caros del Apertura 2026

      SLP

      El Universal

      Orbelín Pineda regresa a la Liga MX con una transferencia valuada en ocho millones de euros.

      ¿Cuándo y por dónde se podrán ver los partidos de Liga MX de la J2?
      ¿Cuándo y por dónde se podrán ver los partidos de Liga MX de la J2?

      ¿Cuándo y por dónde se podrán ver los partidos de Liga MX de la J2?

      SLP

      El Universal

      Del 24 al 26 de julio se disputan los siete partidos restantes de la segunda jornada del torneo Apertura 2026.

      Santos del Potosí debuta ante Mineros en el Miguel Barragán
      Santos del Potosí debuta ante Mineros en el Miguel Barragán

      Santos del Potosí debuta ante Mineros en el Miguel Barragán

      SLP

      Pulso Online

      La quinteta potosina inicia este jueves la temporada 2026 de la LNBP con un plantel renovado.