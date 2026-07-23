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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Seguridad

Dan 30 años de cárcel a homicida de Tamuín que huyó a NL

Eduardo "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial para que enfrentara el proceso penal correspondiente

Por Redacción

Julio 23, 2026 04:04 p.m.
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Foto: FGE

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      Luego de lograr la captura de Eduardo "N" y dar seguimiento a las etapas del proceso penal, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria de 30 años de prisión ordinaria en su contra, al acreditarse su responsabilidad en el delito de homicidio, en Tamuín.

      Tras tomar conocimiento de los hechos ocurridos en febrero de 2022, en la colonia Del Bosque, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes, identificando a Eduardo "N" como probable responsable de agredir a la víctima, quien perdió la vida a consecuencia de las lesiones que le ocasionó.

      La Policía de Investigación (PDI) localizó y cumplimentó una orden de aprehensión contra el ahora sentenciado mediante un convenio de colaboración con autoridades de Nuevo León, donde permanecía después de haber cometido el delito.

      Tras su captura, Eduardo "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial para que enfrentara el proceso penal correspondiente. Durante su desarrollo, agentes del Ministerio Público presentaron datos de prueba y argumentos suficientes que permitieron demostrar su responsabilidad.

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      Por lo anterior, la autoridad judicial emitió una sentencia condenatoria de 30 años de prisión ordinaria. Además, impuso el pago de una sanción pecuniaria y el correspondiente a la reparación del daño. 

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