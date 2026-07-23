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Cultura

Rechazan insistencia de hacer rentable la Casa del Poeta

La Secretaría de Cultura propone un Centro Generador, pero el Comité lo considera una desnaturalización del espacio.

Por El Universal

Julio 23, 2026 04:17 p.m.
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Rechazan insistencia de hacer rentable la Casa del Poeta
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      El Comité de Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde lanza un contundente mensaje a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México: rechaza que el recinto se convierta en un Centro Generador, cambio con el que la Casa podría volverse rentable, pues el gremio considera que esto implicaría "la destrucción de su vocación histórica".


      El Comité declaró esto en un comunicado de prensa como respuesta al que publicó la Secretaría de Cultura local, liderada por Ana Francis Mor, el pasado 13 de julio, donde el gobierno explicaba que registrar la Casa del Poeta como Centro Generador permitiría al espacio reinvertir sus propios recursos en beneficio de su programación, conservación y desarrollo cultural, "nunca un mecanismo para alterar su vocación ni su carácter público".

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      Por eso el Comité se pronuncia para señalar que desde que se creó el recinto en 1991 no tuvo el fin de ser comercial, lucrativa ni centro de reunión vecinal, sino "una institución especializada dedicada a la memoria y legado del poeta Ramón López Velarde" que se caracterizó por ser gratuito.
      "La medida administrativa anunciada, junto con la grosera insistencia en la mentira de que la vocación histórica del Café-Bar Las Hormigas ha sido ´el diálogo creativo de naturaleza interdisciplinaria´ es ya una desvergonzada confesión de que la secretaria Ana Francis López Bayghen Patiño continúa con la intención de desnaturalizar la programación y los espacios de la Casa del Poeta, medida que la comunidad artística y cultural ya rechazó tajantemente", se lee en el comunicado.
      "Los integrantes del Comité señalaron que los pronunciamientos de la dependencia son "retórica vacía" y que las mesas de trabajo, convocatorias y consultas que se han hecho del tema son "a modo". Por esta razón, el grupo decidió que no participará más en estas dinámicas hasta que "se detenga la propuesta administrativa de la Secretaría de la Ciudad de México".
      El Comité exige a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que se haga un nuevo régimen jurídico para la Casa del Poeta que ayude a conservar su vocación original y en últimas instancias, consideran solicitar al gobierno federal que asuma la administración del recinto.

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