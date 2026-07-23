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De la Fuente arremete contra argentinos por actitud en final

El entrenador español destacó la calma de sus jugadores ante las provocaciones

Por El Universal

Julio 23, 2026 03:49 p.m.
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De la Fuente arremete contra argentinos por actitud en final
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      Luego de caer (1-0) ante España en la final de la Copa del Mundo, varios jugadores de Argentina protagonizaron momentos de tensión al encarar a futbolistas del conjunto campeón, una actitud que generó críticas entre aficionados y usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron la reacción de algunas de las principales figuras de la albiceleste.

      Luis de la Fuente condena comportamiento de jugadores argentinos

      Uno de los que se pronunció recientemente sobre lo ocurrido en el terreno de juego de Nueva York fue Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España. Durante una entrevista concedida tras los festejos del título en Madrid, el estratega español condenó el comportamiento mostrado por algunos integrantes del conjunto argentino.

      Para De la Fuente, las escenas registradas al término del encuentro fueron impropias de futbolistas de élite y no deben tener cabida en el deporte. Además, destacó la manera en que sus dirigidos respondieron a la situación, manteniendo la calma en un momento de alta tensión.

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      "En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir. Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones... No es tolerable. Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas", mencionó en entrevista con TVE.

      Debate sobre comportamiento de futbolistas argentinos en momentos de presión

      Las declaraciones del entrenador español reabrieron el debate sobre algunos episodios polémicos protagonizados por futbolistas argentinos a lo largo de los años, generando nuevamente comentarios y cuestionamientos en torno a su comportamiento en momentos de alta presión competitiva.

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