Molotov y el hijo de AMLO se enfrascan en pelea por crítica a la 4T

El pasado 10 de noviembre, Paco Ayala, bajista y compositor de Molotov, y José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, protagonizaron un enfrentamiento en redes sociales, luego de que la banda mexicana lanzara una crítica a la Cuarta Transformación durante su concierto en el Palacio de los Deportes.

Todo comenzó el 30 de octubre, cuando antes de tocar las primeras estrofas de "Gimme tha power", Miky Huidobrodijo ante el público: "Éramos un país bien chingón, ni estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación".

Por su parte, Paco Ayala remató con un: "Ching... a su madre".

El comentario generó la respuesta del hijo de AMLO, quien afirmó que Molotov ya no tiene la relevancia que alguna vez tuvo y defendió que México vive un momento próspero, con una ciudadanía satisfecha con la situación actual.

Paco Ayala no tardó en responder: "Ya vi que nos escribió el panzón millonario, jaja, de mega fan a chairo/idiota. Todos los políticos, absolutamente todos, valen verg, pero tu papá, más que todos juntos"*.

Lanzan parodia de "Frijolero"

Tras la polémica, el noticiero "Operación Mamut" de Canal Once lanzó una versión paródica de "Frijolero", uno de los temas emblemáticos de Molotov.

La nueva letra dice:

"Yo ya estoy hasta la madre de esta fea transformación. Escucha cuando te digo, éramos un país bien chingón. Con el PRI y con el PAN sí parecíamos rebeldes, pero ahora en estos tiempos parecemos viejos verdes. Nos metimos muchas drogas, a qué tiempos los de antaño, pero fueron esos chairos los que nos hicieron daño".

También incluye versos en inglés:

"Don´t call me fifi, you chairo. No me llames macho, surdo, sin dinero. Odio cuando dicen que el pobre es el primero. No me llames traicionero, pinche, surdo, puñetero".

En el video aparecen los conductores caracterizados de Miky Huidobro, Lilly Téllez, y otros personajes políticos.