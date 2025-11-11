¡SE DIVORCIAN!

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Angélica Vale habló del término de su matrimonio con Otto Padrón, su esposo por 14 años. Vale reveló que se enteró de que su ex había comenzado con el trámite de divorcio de la misma manera en que el público, a través de la noticia que se difundió por internet.

La noticia del divorcio de Vale y Padrón, sorprendiendo a la opinión pública y, a sólo unas horas de que el trascendido se viralizara, la actriz ya ha confirmado la veracidad de la noticia.

Durante la emisión de esta mañana de “La Vale Show Live”, la también cantante se mostró conmovida al hablar de la situación, afirmando que su separación tuvo lugar hace ocho meses y que, desde hace un tiempo -sin especificar cuánto- ya no vive con el padre de sus hijos; Angélica y Daniel.

“Nunca pensé que iba a vivir yo un momento así en mi vida. Primero les tengo que decir que sí, que sí, sí es cierto que me estoy divorciando, es cierto que, desde abril, estoy separada, ya no vivimos juntos”, precisó la actriz que, mañana, celebra su cumpleaños

Y, aunque explicó que, desde el viernes pasado -7 de noviembre-, su ex habló con ella para que comenzaran con los trámites de divorcio, la confirmación de que Otto Padrón ya había comenzado el proceso la tomó por sorpresa, pues se enteró de ello de la misma manera que el público, con la noticia publicada por el comunicador argentino Javier Ceriani.

“Yo me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia, y con unos amigos, así me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó, precisamente a Otto, de la noticia que había dado Javier Ceriani, yo no sabía que la había metido; me había llamado unos días antes para comenzar el proceso, yo le dije que sí”, detalló.

Conmovida hasta las lágrimas, Vale dijo que, su deseo, en esta separación, es el de llevar un proceso alejado de los conflictos, debido a que, para ella, su deber como madre está por encima que el dolor que pueda experimentar como mujer por el fin de su matrimonio, por lo que, en este momento, su prioridad es proteger la salud mental de sus menores.

Y, si bien, no dio a conocer el motivo que habría desencadenado la separación, Angélica hizo alusión a una de las frases más famosas de José José, al expresar que “el amor acaba”.