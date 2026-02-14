CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del ajetreo que implicó su participación en el Super Bowl 2026, Bad Bunny se dio un respiro y fue visto compartiendo un momento de calma en Argentina, a unas horas de la celebración de San Valentín.

El cantante urbano fue captado cenando en Buenos Aires junto a su ex pareja Gabriela Berlingeri, lo que reavivó las especulaciones sobre un posible reencuentro sentimental. De acuerdo con el medio Page Six, ambos acudieron la noche del jueves al restaurante Aramburu, ubicado en la zona de Recoleta.

Durante la velada, el intérprete de Café con Ron portaba una sudadera azul, un paliacate que cubría parte de su rostro y gafas oscuras, mientras era resguardado por un equipo de guardaespaldas. Aun así, tuvo gestos de cercanía con algunos seguidores, a quienes saludó e incluso abrazó a varios niños.

La acompañante Berlingeri caminó de forma discreta detrás del cantante y lo esperó en el automóvil en el que se trasladaban. Para la ocasión, lució una chaqueta marrón y pantalones a juego.

Días antes, ella misma había compartido imágenes de su presencia en el Super Bowl.

Bad Bunny y Berlingeri se conocieron años atrás en un restaurante de Puerto Rico, tras un concierto de Zion & Lennox, como él relató en una entrevista con Rolling Stone en 2020. Posteriormente, la pareja apareció junta en diversas alfombras rojas y oficializó su relación durante los Premios Billboard de la Música Latina.

Hasta ahora, se desconoce el estado actual de su vínculo. Sin embargo, las apariciones recurrentes de ambos han llevado a sus seguidores a especular sobre una relación que podría ir más allá de la amistad, sin que exista confirmación oficial al respecto.

El puertorriqueño Bad Bunny continúa con su gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, que lo llevó el día de ayer, a Buenos Aires, tras el éxito de su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl por su oda a Latinoamérica.