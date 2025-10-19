logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Muere el tiktoker Steve Bridges a los 41 años

El reconocido tiktoker y comediante Steve Bridges falleció a los 41 años, generando conmoción en redes.

Por El Universal

Octubre 19, 2025 10:07 a.m.
A
Muere el tiktoker Steve Bridges a los 41 años

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- El reconocido tiktoker y comediante estadounidense Steve Bridges falleció a los 41 años, dejando una profunda tristeza entre sus seguidores y compañeros del mundo digital. La noticia fue confirmada por su esposa, Chelsey Bridges, quien informó que el creador fue encontrado sin vida en su casa, aparentemente tras haber muerto pacíficamente mientras dormía.

Su partida generó una ola de homenajes y mensajes de apoyo en redes sociales, donde miles de usuarios recordaron su talento y calidez.

¿Quién era Steve Bridges y por qué era tan querido en TikTok?

Steve Bridges se convirtió en una de las figuras más queridas del humor digital. Su contenido se basaba en crear personajes cómicos que retrataban situaciones cotidianas con ingenio y calidez. A través de la pantalla verde y una narrativa cercana, logró conectar con millones de usuarios que disfrutaban de su autenticidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A diferencia del imitador político estadounidense fallecido en 2012 con el mismo nombre, este Steve Bridges construyó una identidad propia en la era digital, consolidándose como un referente del entretenimiento familiar en internet.

¿Qué dijo su esposa sobre su pérdida?

En el video de despedida, Chelsey describió al hombre detrás de los personajes: "Lo que veían en línea eran solo los personajes que él creaba. En casa era el padre más atento, el mejor esposo y el hombre más dulce", expresó visiblemente afectada.

La pareja llevaba 16 años casada y tenía tres hijos. Chelsey también agradeció al público por el cariño constante hacia su esposo y por permitirle cumplir su sueño de hacer reír a la gente: "Gracias a ustedes, él pudo vivir de lo que amaba", afirmó entre lágrimas.

Horas después del anuncio, el comediante Frank Caesar —amigo cercano y colega de Steve— publicó un emotivo video en el que recordó su trayectoria y personalidad. Caesar explicó que Bridges era un comediante excepcional, capaz de hacer reír tanto en redes como en el escenario del stand-up. "El mundo es un lugar más oscuro sin Steve", dijo conmovido. Además, anunció la apertura de una página de donaciones para ayudar a la familia con los gastos fúnebres, invitando a los seguidores a aportar con oraciones, mensajes o apoyo económico.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere el tiktoker Steve Bridges a los 41 años
Muere el tiktoker Steve Bridges a los 41 años

Muere el tiktoker Steve Bridges a los 41 años

SLP

El Universal

El reconocido tiktoker y comediante Steve Bridges falleció a los 41 años, generando conmoción en redes.

Selena Gomez defiende a Hailey Bieber tras nueva polémica en redes
Selena Gomez defiende a Hailey Bieber tras nueva polémica en redes

Selena Gomez defiende a Hailey Bieber tras nueva polémica en redes

SLP

El Universal

La cantante defendió a la modelo luego de una polémica entrevista en la que Hailey aseguró que "no siente competencia con personas que no la inspiran".

Limp Bizkit lamenta la pérdida de Sam Rivers
Limp Bizkit lamenta la pérdida de Sam Rivers

Limp Bizkit lamenta la pérdida de Sam Rivers

SLP

El Universal

Sam Rivers, miembro esencial de Limp Bizkit, es recordado con cariño y admiración tras su fallecimiento. Descubre el legado musical que deja.

Selena Gomez y Benny Blanco disfrutan de una luna de miel en la costa de California
Selena Gomez y Benny Blanco disfrutan de una luna de miel en la costa de California

Selena Gomez y Benny Blanco disfrutan de una luna de miel en la costa de California

SLP

El Universal

La pareja de famosos elige una luna de miel sencilla pero romántica en California