Taxista choca contra poste; pasajera herida

CIUDAD VALLES.- El conductor de un taxi perdió el control de su unidad en la colonia La Pimienta, provocando un choque contra un poste y posteriormente contra un vehículo estacionado; una pasajera resultó lesionada.

El accidente ocurrió la mañana de este sábado, cuando el chofer de un Nissan Versa blanco con verde, habilitado como taxi con número económico 686 del sitio Obregón, circulaba por la calle Bolívar de la colonia La Pimienta, en un tramo en declive.

Al llegar al cruce con la calle Tancanhuitz, en lugar de detenerse por completo, giró hacia la derecha para continuar su trayecto, pero perdió el control del volante. La unidad se salió del carril y terminó impactándose contra un poste de concreto.

Tras el golpe, el taxi se apagó y retrocedió algunos metros hasta chocar contra un Volkswagen rojo que estaba estacionado.

Como pasajera del taxi viajaba Yoselin Marlen, de 22 años y vecina de ese mismo sector, quien resultó con lesiones. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron a un sanatorio particular.

Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance. El taxi estaba asegurado y el conductor manifestó su disposición de llegar a un acuerdo con los afectados.