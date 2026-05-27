Fallece John McClain, coejecutor del patrimonio Michael Jackson

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).-

, veterano ejecutivo y productor de la industria musical, además de coejecutor del

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deeste martes, según información difundida porDe acuerdo con un representante de McClain, el productor demurió en. Fuentes cercanas señalaron que enfrentódurante varios años, aunque hasta el momento no se ha precisado si estas complicaciones estuvieron relacionadas con su fallecimiento.A lo largo de su trayectoria, McClain desempeñó un papel importante en lade diversos artistas de talla internacional. Además de trabajar estrechamente con, participó en lade éxitos de figuras como, Ice Cube y Dr. Dre.También desarrolló una destacada labor como ejecutivo deen, donde supervisó el lanzamiento del álbum "", material que impulsó de manera definitiva lade. Asimismo, promovió la contratación de nuevos talentos, entre ellos Marky Mark & The Funky Bunch, agrupación liderada por Mark Wahlberg.Tras la muerte deen 2009, McClain fue designado, junto a John Branca, comodeldel llamado Rey del Pop. Ambos encabezaron una estrategia financiera que logró sacar las finanzas del artista de una situación complicada y convertir su legado en un negocio multimillonario.Entre los proyectos desarrollados bajo su gestión se encuentran la"Michael", el musical de Broadway, unadely el documental "", centrado en los ensayos y preparativos del cantante para la gira que nunca llegó a realizarse.Además, McClain participó directamente en lade canciones póstumas de, entre ellas "" y "".