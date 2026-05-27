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Denuncian opacidad administrativa en kínder de Soledad

La comunidad enfrenta suspensión de clases y problemas de infraestructura desde hace meses

Por Flor Martínez

Mayo 27, 2026 12:38 p.m.
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Denuncian opacidad administrativa en kínder de Soledad
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      Padres de familia del jardín de niños "Gloria Lozano", ubicado en la colonia La Lomita, Segunda Sección, protestaron al exterior del plantel debido a que señalan presuntas irregularidades administrativas, falta de transparencia en el manejo de recursos, así como el deterioro y la falta de mantenimiento en las instalaciones del preescolar.

      Debido a lo anterior, además de que no se cuenta con el servicio de agua potable, durante este día se suspendieron las clases en la institución.

      De acuerdo con los testimonios de algunos padres y familiares de alumnos, desde hace varios meses existen problemas relacionados con el manejo del dinero de las cuotas escolares, ya que presuntamente la cuenta bancaria continúa a nombre de la anterior Mesa Directiva, lo que ha impedido disponer de recursos para cubrir necesidades básicas del plantel.

      Los inconformes señalaron que actualmente no hay dinero para realizar actividades escolares, festivales o incluso para contratar pipas de agua, en medio de la crisis de desabasto que afecta a la colonia desde hace más de quince días.

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      Además, acusaron que la directora del plantel no ha dado la cara ante los padres de familia y aseguraron que, aunque presuntamente habría presentado su renuncia o se encuentra incapacitada desde enero, continúa acudiendo a la institución.

      Entre las anomalías denunciadas también se encuentran supuestos robos de equipo escolar, como proyectores y computadoras, así como un presunto asalto al presidente de la mesa directiva de padres de familia, quien tendría la tarjeta bancaria donde se encontraban los recursos económicos del plantel.

      Aunado a ello, los padres manifestaron preocupación por las condiciones de infraestructura del kínder, pues señalaron que uno de los salones continúa teniendo techo de lámina y presenta problemas de humedad y filtraciones.

      También recordaron que anteriormente se registró un hundimiento en el patio, situación que incluso provocó la suspensión de clases durante varios días y el cual se tapó de forma provisional y no de manera integral.

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