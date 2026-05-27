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Muere Pierre Deny, actor de "Emily en París", tenía 69 años

El actor Pierre Deny murió tras complicaciones de esclerosis lateral amiotrófica, confirmaron sus hijas.

Por El Universal

Mayo 27, 2026 12:54 p.m.
A
Muere Pierre Deny, actor de Emily en París, tenía 69 años
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- El actor francés

      Pierre Deny
      , reconocido internacionalmente por su participación en la serie de Netflix " Emily en París

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      ", falleció el pasado lunes a los 69 años, luego de sufrir complicaciones derivadas de un caso severo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
      La noticia fue confirmada por sus hijas mediante un comunicado difundido y retomado por diversos medios internacionales, en el que informaron sobre el fallecimiento del intérprete.
      "Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de ELA", señalaron.
      Deny apareció en las temporadas tres y cuatro de "Emily en París", donde interpretó a Louis de Léon, un poderoso empresario y director ejecutivo de la firma de artículos de lujo JVMA, personaje que formó parte de las tramas relacionadas con el mundo de la moda y los negocios dentro de la popular producción protagonizada por Lily Collins.
      Tras darse a conocer la noticia, distintas figuras del espectáculo comenzaron a expresar mensajes de despedida y condolencias. Una de ellas fue la cantante y actriz Sylvie Vartan, quien compartió un homenaje en sus redes sociales para recordar al actor.
      La artista expresó que recibió con profunda tristeza la noticia de su muerte y recordó los momentos que compartieron juntos sobre el escenario en una puesta en escena escrita por Isabelle Mergault.
      Asimismo, destacó las cualidades humanas y profesionales de Deny, a quien describió como un actor generoso, sensible y con un gran sentido del humor, enviando además un mensaje de apoyo a sus familiares y seres queridos.
      A lo largo de su carrera, Pierre Deny construyó una sólida trayectoria dentro de la televisión francesa, participando en diversas producciones que le permitieron consolidarse como un rostro reconocido entre el público europeo.
      Uno de sus trabajos más destacados fue su personaje de Renaud en la telenovela "Demain nous appartient", donde permaneció durante varios años y logró una conexión cercana con la audiencia.
      Aunque en años recientes alcanzó una mayor proyección internacional gracias a "Emily en París", Deny desarrolló gran parte de su carrera entre la televisión, el teatro y producciones francesas, era considerado un actor versátil y constante.
      Sobre su vida personal mantuvo un perfil discreto, alejado de los reflectores; sin embargo, se sabe que estaba rodeado de su familia y fueron sus hijas quienes confirmaron públicamente su fallecimiento, acompañándolo en los últimos momentos de su vida.

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