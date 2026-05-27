Muere Pierre Deny, actor de "Emily en París", tenía 69 años

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 27 (EL UNIVERSAL).- El actor francés

, reconocido internacionalmente por su participación en la serie de Netflix "

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",el pasado lunes a los 69 años, luego de sufrir complicaciones derivadas de un caso severo de).La noticia fue confirmada por susmediante undifundido y retomado por diversos medios internacionales, en el que informaron sobre eldel intérprete."Conanunciamos elde, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de", señalaron.Deny apareció en las temporadas tres y cuatro de "", donde interpretó a, un poderoso empresario y director ejecutivo de la firma de artículos de lujo, personaje que formó parte de las tramas relacionadas con el mundo de la moda y los negocios dentro de la popular producción protagonizada por Lily Collins.Tras darse a conocer la noticia, distintascomenzaron a expresar. Una de ellas fue la cantante y actriz, quien compartió unen suspara recordar al actor.La artista expresó que recibió conla noticia de su muerte y recordó los momentos que compartieron juntos sobre el escenario en unaescrita porAsimismo, destacó las cualidades humanas y profesionales de Deny, a quien describió como un, sensible y con un gran, enviando además un mensaje de apoyo a susy seres queridos.A lo largo de su carrera,construyó unadentro de la, participando en diversas producciones que le permitieron consolidarse como un rostro reconocido entre elUno de sus trabajos más destacados fue su personaje deen la telenovela "", donde permaneció durante varios años y logró unacon la audiencia.Aunque en años recientes alcanzó una mayorgracias a "", Deny desarrolló gran parte de su carrera entre la televisión, el teatro y producciones francesas, era considerado uny constante.Sobre su vida personal mantuvo un, alejado de los reflectores; sin embargo, se sabe que estaba rodeado de suy fueron susquienes confirmaron públicamente su, acompañándolo en losde su vida.