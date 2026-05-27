Cuatro heridos deja volcadura en Libramiento Valles-Tamuín
Paramédicos de Cruz Roja y personal de Capufe brindaron auxilio a los ocupantes de una camioneta
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CIUDAD VALLES.- Cuatro jóvenes resultaron con lesiones, luego de que la camioneta en la que viajaban se salió del camino y volcó en el Libramiento Valles-Tamuín.
El accidente se suscitó la mañana de este miércoles, en el kilómetro 74 de la carretera de cuota, en el tramo La Pitahaya-La Calera.
Una camioneta Toyota, con razón social IENTC, compañía de telecomunicaciones, era conducida con dirección de Valles hacia Tamuín.
De manera repentina, el conductor perdió el control del volante y se salió de la carretera; la unidad volcó, aunque terminó sobre sus ruedas.
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A bordo viajaban cuatro hombres originarios de Veracruz, quienes resultaron con lesiones leves.
Paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles, así como personal de Capufe, acudieron al auxilio; sin embargo, nadie requirió traslado a un hospital.
Mientras tanto, oficiales de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del hecho y se encargarían de coordinar las labores para retirar la unidad accidentada.
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