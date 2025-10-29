-----Ninel Conde se somete a cirugía para cambiar el color de sus ojos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ninel Conde está feliz con el resultado de su más reciente cirugía para cambiar el color de sus ojos, la cantante de 49 años compartió en redes algunos detalles del procedimiento con el que pasó de tener ojos cafés, a lucir ahora ojos en color verde oliva.

La llamada "bombón asesino" sorprendió con ese nuevo detalle en su rostro, y aunque se pesó que se trataban de pupilentes de color, Ninel confirmó que se sometió a una cirugía que duró apenas 20 minutos.

Los cambios en el rostro de la actriz han sido muy notables en los últimos años, su apariencia poco tiene que ver con la que lucía en una de las telenovelas más recordadas, "Rebelde", de 2004, donde interpretó a uno de los personajes más queridos, Alma Rey.

Ninel Conde en 2004, cuando interpretó a Alma rey en "Rebelde", y en octubre de 2025 tras someterse a un cambio de color de ojos.

Ninel Conde reflexionó sobre este procedimiento estético al que se sometió hace unos días en una clínica de Nueva York y el cual le habría costado más de 200 mil pesos y que se ha vuelto popular entre las celebridades.

"A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma", escribió.

Conde se sometió a una queratopigmentación, la cual permite modificar el color del iris de manera permanente; es un procedimiento quirúrgico que consiste en pigmentar la córnea del ojo, ya sea para cubrir defectos corneales y de iris (uso terapéutico) o para cambiar permanentemente el color del iris (uso estético) mediante la aplicación de pigmentos biocompatibles.

Se realiza con gotas anestésicas y el pigmento se introduce superficialmente en la córnea, siendo un proceso generalmente irreversible y asociado a riesgos de complicaciones oculares.

¿En qué consiste el procedimiento?

Anestesia: Se aplican gotas anestésicas en el ojo.

Creación de un "bolsillo": Se realiza una pequeña incisión en la córnea para crear un espacio donde se depositará el pigmento.

Inyección de pigmento: Se introduce un pigmento biocompatible y de larga duración en la córnea para cubrir el color natural del iris.

Duración: El procedimiento es relativamente rápido, durando unos 30 minutos.

Ninel compartió con sus seguidores que le llevó un tiempo tomar la decisión, pero que quedó muy feliz con el resultado, pues ahora es una "ojiverde".