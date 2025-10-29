logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

EMBAJADOR DE BUENA VOLUNTAD DE LA UNESCO

EL ACTOR RECIBIÓ EL NOMBRAMIENTO POR SER UNA FIGURA RELEVANTE DEL CINE INTERNACIONAL Y POR SU LABOR A TRAVÉS DE LA OENEGÉ AMBULANTE, QUE COFUNDÓ EN 2005

Por EFE

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
EMBAJADOR DE BUENA VOLUNTAD DE LA UNESCO

PARÍS.- El actor mexicano Gael García Bernal ha sido nombrado embajador de Buena Voluntad para la Cultura y la Educación Artística de la Unesco, informó la organización este martes.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que tiene su sede en París, destacó que el intérprete, productor y director no solo es “una figura relevante del cine internacional”, sino también su labor a través de la oenegé Ambulante, que cofundó en 2005.

Esa entidad “apuesta por promover el cine documental como instrumento para la transformación social y cultural y hacerlo accesible a públicos que suelen estar lejos de este tipo de contenidos”, según resaltó la agencia de la ONU en el comunicado del anuncio.

Y por su convencimiento de que la cultura tiene un “papel central en el desarrollo de nuestras sociedades”, Unesco afirmó que el actor va a poner “su influencia y conocimiento al servicio de las acciones” de este organismo internacional para promover “la educación cultural y artística”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Estoy muy orgulloso y profundamente honrado de haber sido convocado como embajador de Buena Voluntad de la Unesco. Hoy en día, más que nunca, necesitamos hacer equipo. El mundo entero necesita plantear y conversar temas hacia el bien común”, indicó el propio García Bernal (Guadalajara, México, 1978) en el comunicado del anuncio.

El actor de títulos como ‘Y tu mamá también’ (Alfonso Cuarón, 2001) o ‘Amores perros’ (Alejandro González Iñárritu, 2000) defendió también que “hay que construir comunidad a través de todas las expresiones culturales” y por eso agradeció especialmente esta invitación de Unesco, a la que espera contribuir con “un trabajo significativo”.

Además de la designación de García Bernal, la Unesco también nombró a la jequesa emiratí Bodour bint Sultan Al Qasimi como embajadora de Buena Voluntad para la Educación y la Cultura del Libro, al banquero y filántropo marfileño Ibrahim Magassa como embajador de Buena Voluntad para Prioridad África y a la arquitecta y empresaria griega Costantza Sbokou-Constantakopoulou como embajadora de Buena Voluntad para la Protección y Promoción de la Cultura. 


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

EMBAJADOR DE BUENA VOLUNTAD DE LA UNESCO
EMBAJADOR DE BUENA VOLUNTAD DE LA UNESCO

EMBAJADOR DE BUENA VOLUNTAD DE LA UNESCO

SLP

EFE

EL ACTOR RECIBIÓ EL NOMBRAMIENTO POR SER UNA FIGURA RELEVANTE DEL CINE INTERNACIONAL Y POR SU LABOR A TRAVÉS DE LA OENEGÉ AMBULANTE, QUE COFUNDÓ EN 2005

YAHRITZA Y SU ESENCIA COLABORARÁ CON ROSALÍA
YAHRITZA Y SU ESENCIA COLABORARÁ CON ROSALÍA

YAHRITZA Y SU ESENCIA COLABORARÁ CON ROSALÍA

SLP

El Universal

Paul McCartney estrenará documental Man on the Run
Paul McCartney estrenará documental Man on the Run

Paul McCartney estrenará documental 'Man on the Run'

SLP

El Universal

El documental dirigido por Morgan Neville revela la vida íntima de McCartney tras The Beatles

Soda Stereo anuncia nuevas fechas en México
Soda Stereo anuncia nuevas fechas en México

Soda Stereo anuncia nuevas fechas en México

SLP

El Universal

Tras agotar boletos, Soda Stereo suma más conciertos en México para el 2026, ¡no te quedes sin verlos en vivo!