Novia de Cristian Castro confirma ruptura tras infidelidad

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- Mariela Sánchez, la ahora exnovia de Cristian Castro, aseguró que esta vez sí es el truene definitivo con el cantante, con quien estaba comprometida desde hace unos meses.

Aunque la pareja aparecía por todos lados enamorada y anunciando su boda, una infidelidad del intérprete habría sido la causa de la separación.

Según versiones, Mariela fue, sin saberlo, el enlace entre Cristian y su nueva conquista. Todo habría ocurrido después de un partido de futbol que el artista jugó con un grupo de fans en Córdoba, Argentina. Al finalizar, el hijo de Verónica Castro habría dejado a su prometida para irse con una seguidora que lo cautivó de inmediato.

¿Qué dijo la exnovia de Cristian Castro?

La primera vez que Cristian Castro y Mariela Sánchez terminaron, la empresaria inmobiliaria estalló contra el cantante y contra su madre, Verónica Castro. La polémica los rodeó durante meses, con versiones incluso de un episodio violento entre ambos.

Tras reconciliarse, aseguraron que los malos entendidos habían quedado atrás y que la boda iba en serio, pero un nuevo desliz de Cristian habría sido el punto final.

Mariela expresó su gratitud por lo vivido, pero afirmó que esta vez el rompimiento es definitivo, según mensajes enviados al programa Sale el Sol.

En sus redes sociales ya no hay fotos junto al cantante, aunque sí conserva imágenes con Verónica Castro, la que iba a ser su suegra.