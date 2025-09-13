Oasis en México: La espera cobró sentido

Este viernes por la noche, 65 mil personas pusieron su vida en las manos de una banda de rock and roll . En recompensa, Oasis les entregó dos horas de himnos que resultaron tan cercanos, épicos y sinceros, más ahora que hace dos o tres décadas.

Liam y Noel Gallagher han regresado juntos a México y toda la espera cobró sentido. Hasta Tláloc pausó la lluvia. En cada ciudad que pisan, más que un concierto , se vive un acontecimiento cultural.

Había que comprobar si el plan maestro de mercadotecnia que ha rodeado su majestuosa gira de reunión (boxsets, tiendas de ropa, fragmentos de estos nuevos conciertos y hasta autos conmemorativos) tenía reflejo en su puesta en escena y no hubo margen de duda: defendieron su setlist con descaro, potencia y elegancia.

México es el séptimo país al que llega el ansiado tour Oasis Live '25 y la de esta noche fue su primera escala en Latinoamérica (este sábado cumplirán con su segunda cita en el Estadio GNP Seguros ). Parkas, sombreros de pescador y tenis listos para testificar cómo el odio fraterno ahora es sólida complicidad. Murió el rencor y sobrevivió la música.

El espectacular paso de los hermanos Gallagher por el Estadio GNP Seguros , tras una apertura de lujo de Cage The Elephant , ocurre prácticamente a 17 años de su último concierto en la Ciudad de México , con un montaje tan esplendoroso como el de sus shows en Gales e Inglaterra.

El combo lo completa un cuarteto impecable : el guitarrista Paul "Bonehead" Arthurs, el guitarrista Gem Archer, el bajista Andy Bell (cómplices en otras etapas de la banda y en sus proyectos solistas) y el baterista Joey Waronker .

"Es bueno estar de regreso", dijeron en " Hello ", con la que abrió la noche. Después gritaron: "¡No sé lo que me hace sentir vivo!" y antes de cantar " Acquiesce ", ese glorificado lado B que habla de la amistad en la incertidumbre, Liam gritó: "¡Viva México !".

A 16 años de su ruptura en París , la vuelta de los Gallagher es razón de vida para millones.

Entre las más de 20 selecciones de la noche, después llegaron otras como " Bring it on down ",llamados a los marginados a no sentirse menos; la búsqueda de placeres sencillos ante el desencanto vital en " Cigarrillos y alcohol " y el impulso emocional de " Supersonic ".

Maestros del timing, fueron administrando poco a poco más joyas: " Half the world away ", otro lado B sobre las ganas de largarse a un sitio mejor; " Stand by me ", la otra obra maestra de Noel sobre el cariño en tiempos inciertos; la oda celebratoria (antipesimismo grunge) de " Live forever " y "Rock'n'roll star", relación sobre lo frágil pero estupendo que es ser una estrella.

Para el final, el póker de ases: la aceptación del destino en " The masterplan "; el esperadísimo llamado reconciliatorio de "Don't look back in enojado"; la confesión de querer ser salvado en " Wonderwall " y el cierre psicodélico de " Champagne supernova " . en el Estadio GNP Seguros .







