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CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- A pocos días del estreno de la esperada película "Toy Story 5", por medio de redes sociales se está viralizando un corto animado protagonizado por Buzz Lightyear que provocó una ola de reacciones entre los usuarios debido a su conmovedora trama.

Pixar lanza corto animado con Buzz Lightyear antes de Toy Story 5

El corto forma parte de los promocionales para la nueva entrega de Disney Pixar en China y fue producido por Shanghai Animation Film Studio. Esta pieza lleva por nombre "La primera opción" (Zhuazhou).

El video cuenta la historia de un vínculo entre un niño y su figura de Buzz Lightyear, abarcando distintas décadas en su crecimiento; pasando por la adolescencia, la vida universitaria y al formar una nueva familia.

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Usuarios en redes comparan corto con historia de Andy en Toy Story

A medida que transcurre la vida del protagonista, sus juguetes de la infancia siempre lo acompañan, hasta que llega el día en que su pequeña hija descubre a Buzz, tras lanzarse de una repisa. Con este acto de fe, las icónicas figuras inician un nuevo ciclo lleno de juegos y aventuras.

Ante las imágenes llenas de nostalgia, los fans no pudieron dejar de comparar el camino que eligió Andy en el filme de Disney Pixar, al donar sus juguetes de la infancia a la guardería "Sunnyside" en la tercera película.