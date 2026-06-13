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BOGOTÁ (AP) — El ataque militar que Estados Unidos emprendió el viernes en Venezuela, en el que fue abatido el líder de la banda Tren de Aragua, refleja un giro estratégico del presidente Donald Trump hacia una participación directa de Washington en la guerra contra las drogas que comenzó a principios de este año, esta vez con un enfoque especial en acceder al lucrativo sector minero de Venezuela, dijeron analistas a The Associated Press.

Estados Unidos y Venezuela coordinan ataque contra líder del Tren de Aragua

Trump anunció el viernes la muerte del líder de la banda, Héctor Rusthenford Guerrero, en un ataque aéreo contra su complejo en una zona rural de Venezuela. Desde hace tiempo, el mandatario ha acusado a la organización de Guerrero, también conocida como TDA, de aterrorizar comunidades en todo Estados Unidos, donde se la ha vinculado con redes de extorsión, narcotráfico e inmigración ilegal.

El grupo fue incluido el año pasado en la lista de organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado, y fiscales federales acusaron a Guerrero de enviar drogas a Estados Unidos y de organizar actos transfronterizos de terrorismo, como el asesinato de un disidente venezolano en Chile.

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El gobierno de Venezuela afirmó el viernes en un comunicado que trabajó con Estados Unidos para abatir al líder de la banda, también conocido como el Niño Guerrero, y describió el ataque aéreo como parte de una "operación conjunta" para combatir el crimen organizado.

Ataque en una zona minera clave

El gobierno de Venezuela indicó que el ataque se llevó a cabo en el estado Bolívar, en el sureste del país, una zona donde diversos grupos criminales, incluidos rebeldes colombianos, han operado minas ilegales de oro durante más de una década.

Las autoridades venezolanas intensificaron esta semana las operaciones contra la minería ilegal, con helicópteros que dispararon contra mineros clandestinos para intentar que desalojaran las minas a cielo abierto de la zona.

Bram Ebus, consultor del International Crisis Group que investiga el crimen organizado en la cuenca amazónica, señaló que las operaciones recientes, incluido el ataque al complejo de Guerrero, podrían formar parte de un impulso más amplio para allanar el camino a la inversión extranjera en el sector minero de Venezuela, que desde hace tiempo se ha visto obstaculizado por la presencia de grupos criminales.

Después de que el gobierno de Trump arrestara en enero al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una redada antes del amanecer, el gobierno interino de Venezuela aprobó leyes que facilitan la inversión extranjera en las industrias petrolera y minera.

"Sabemos que los minerales de Venezuela, incluido el oro y los minerales críticos, están en el menú de Trump", manifestó Ebus. "Esta operación no puede verse al margen del impulso general de Washington por acceder a los recursos naturales de Venezuela".

Cambio en las operaciones estadounidenses contra grupos criminales extranjeros en América Latina

Estados Unidos ha respaldado durante mucho tiempo a agencias de seguridad en países de América Latina, entre ellos, Colombia y México, con capacitación, armas y apoyo logístico para combatir a los cárteles de la droga y el crimen organizado.

"En lugar de ayudar a otros ejércitos a llevar a cabo operaciones, ahora están contentos de realizar estos ataques por su cuenta", comentó Adam Isacson, experto en seguridad nacional de la Washington Office on Latin America, un centro de análisis de política exterior con sede en Washington, refiriéndose al gobierno de Trump.

Recientemente, Estados Unidos puso en marcha operaciones militares conjuntas con el gobierno de Ecuador contra narcotraficantes cerca de la frontera con Colombia, mientras Trump ha presionado repetidamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que permita que Estados Unidos realice ataques contra cárteles de la droga en México. The New York Times informó en mayo que Guatemala aceptó permitir que Estados Unidos realice ataques en su territorio, algo que el presidente guatemalteco negó.

Los gobiernos latinoamericanos alineados con Trump podrían permitir ataques directos de Estados Unidos contra grupos criminales en su territorio en los próximos meses si los tribunales de esos países lo permiten, dijo Isacson. Pero este enfoque plantea riesgos.

"Es posible que personal de Estados Unidos muera o resulte herido", advirtió. "También existe el riesgo de que Estados Unidos se equivoque con su inteligencia y mate a ciudadanos inocentes de otros países en su propio suelo, o de que personal de Estados Unidos trabaje codo a codo con ejércitos que cometen abusos de derechos humanos en la misma operación".

Impacto de la muerte del Niño Guerrero en el narcotráfico

Isacson explicó que, aunque la muerte del cabecilla del Tren de Aragua supone una victoria para el gobierno de Trump, no está claro cómo se han visto afectadas las finanzas del grupo o sus vínculos con funcionarios corruptos.

"La estrategia de los capos se ha cuestionado durante décadas", sostuvo el experto. "Las prisiones de Estados Unidos están llenas de líderes de cárteles, desde ´El Chapo´ Guzmán hasta los jefes del Cártel de Cali, y la cantidad de drogas producidas ha aumentado o se ha mantenido igual".

El Tren de Aragua es un actor menor en la industria mundial de la cocaína y está involucrado en envíos de droga que salen de Venezuela, por lo que los analistas no esperan que la muerte cambie drásticamente el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos. El TDA también se queda con una parte de la minería ilegal de oro.

Isacson indicó que, fuera de Venezuela, el grupo participa en delitos menos rentables, como la extorsión y la trata de personas.