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Cepeda llama a defender reformas sociales y vencer ultraderecha

El candidato oficialista Iván Cepeda reafirmó su compromiso con las reformas sociales y el legado de Petro.

Por AP

Junio 13, 2026 06:17 p.m.
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      BOGOTÁ (AP) — Con un llamado a sus seguidores para vencer en las urnas a la "ultraderecha" y continuar con el legado del actual gobierno de Gustavo Petro, el candidato presidencial de Colombia, Iván Cepeda, cerró el sábado su campaña electoral a una semana del balotaje, cuando se medirá con Abelardo De la Espriella.

      Cierre de campaña y llamado a la defensa de reformas

      Tras alcanzar el 40.91% de los votos durante la primera vuelta, Cepeda, del movimiento oficialista Pacto Histórico, se convirtió en finalista al balotaje del 21 de junio, junto a De la Espriella, de Defensores de la Patria, quien lideró con 43.73%, según resultados del Consejo Nacional Electoral.

      Desde el recinto cultural La Santamaría en Bogotá —una antigua plaza de toros—, el postulante oficialista aseguró que seguirá "construyendo las grandes transformaciones históricas" que consideró ha alcanzado el actual gobierno y llamó a defenderlas de las supuestas intenciones de la "ultraderecha".

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      Propuestas y diferencias entre candidatos

      Cepeda, heredero político de Petro, mencionó el programa agrario impulsado por el actual gobierno, la defensa del ambiente y de los derechos de los pueblos y nacionalidades, la política de paz en medio del conflicto armado interno, así como otras reformas sociales.

      "En el segundo gobierno, vamos a profundizar todos esos logros", aseveró el candidato del Pacto Histórico y afirmó que "derrotaremos a la extrema derecha y su proyecto de muerte en nuestro país", en alusión a su rival político. Sin mencionar su nombre, lo acusó de pretender echar abajo todas las reformas sociales de Petro.

      De la Espriella, quien se autodefine como independiente, ha ofrecido dar un vuelco total en caso de llegar a la presidencia: reducir el tamaño del Estado, beneficiar a empresarios y presionar con operaciones militares a los grupos ilegales.

      Ha dicho, además, que su postulación no cuenta con el apoyo de partidos tradicionales, aunque tras los resultados de la primera vuelta, la candidata Paloma Valencia —quien se ubicó en tercer lugar— y su padrino político, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), anunciaron su apoyo al conservador.

      En medio de la ovación de miles de seguidores congregados en Bogotá, Cepeda también reiteró su defensa a los derechos de la naturaleza. Lo hizo desde un recinto que solía usarse para corridas de toros, pero que fueron prohibidas por una ley firmada por Petro en 2024.

      "Continuaremos el liderazgo del presidente Petro como país que defiende la naturaleza", afirmó.

      Filósofo, exmiembro de las Juventudes Comunistas y actual congresista, Cepeda avanzó hacia el balotaje descartando el apoyo a una iniciativa ciudadana que buscaba una asamblea constituyente, una de las principales críticas hacia la campaña presidencial de la primera vuelta. En cambio, dijeron que concentrarán esfuerzos para derrotar la "extrema derecha".

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