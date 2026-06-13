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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Por Maru Bustos PULSO

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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José María Salazar Ordaz recibió el sacramento del bautismo, en una emotiva ceremonia.

Con sus papás: Jorge Salazar, Rubí Ordaz llegó a la parroquia de San Agustín del Pedregal.

Ahí, se encontraban seres queridos y amistades, quienes compartieron este día especial.

Invitaron de padrinos a: Mauricio García y Beatriz Márquez.

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El sacerdote expresó un mensaje a los papás y padrinos del niño, en la ceremonia.

Enseguida, bendijo el agua del Río Jordán y la derramó sobre las sienes del pequeño, para, así bautizarlo, liberarlo del pecado original y convertirlo en cristiano.

Más tarde, los Salazar Ordaz ofrecieron un festejo donde los invitados les desearon bienestar.

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