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Salma Hayek participa en inauguración del Mundial 2026 en CDMX

La actriz mexicana Salma Hayek fue embajadora oficial y vivió la energía del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México.

Por El Universal

Junio 13, 2026 05:37 p.m.
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Salma Hayek participa en inauguración del Mundial 2026 en CDMX
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- La actriz Salma Hayek compartió en redes sociales su emoción por haber formado parte de las celebraciones del partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, como embajadora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

      Salma Hayek y la inauguración del Mundial 2026

      La intérprete expresó su orgullo de ser mexicana y su entusiasmo por el futbol, destacó la energía que se vivió durante la jornada inaugural en el Estadio Ciudad de México, donde se reencontró con colegas mexicanos como Maná, Belinda, Alejandro Fernández, Lila Downs y Los Ángeles Azules, quienes formaron parte de la inauguración.

      Salma calificó como todo un honor haber sido parte de este evento en el que estuvo rodeada de devotos aficionados; se dijo sorprendida gratamente por la energía y el sentido de comunidad que sintió.

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      "Como orgullosa mexicana y gran fan del futbol, fue el honor de mi vida poder ser parte de las celebraciones del partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 ayer en la Ciudad de México, rodeada de tantos devotos aficionados. La energía y el sentido de comunidad que se vivieron ayer es un recordatorio de que el futbol nos une a todos. Me siento muy afortunada y feliz de haber sido parte de este histórico evento. ¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA EL FÚTBOL!", escribió la actriz.

      Apoyo de Salma Hayek al cine mexicano y actividades recientes

      Hayek también compartió un video en el que aparecen fotos con sus compatriotas:

      La actriz fue acompañada por su esposo, el empresario François-Henri Pinault.

      Salma estuvo en México, a mediados de febrero acudió a una reunión privada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. En una conferencia de prensa posterior, participó en el anuncio del Plan Integral de Apoyo al Cine Mexicano y nuevos estímulos fiscales para incentivar la producción cinematográfica en el país.

      A principios de diciembre de 2025 realizó una visita sorpresa a la capital donde aprovechó para visitar la emblemática Casa Azul en Coyoacán. Esta estancia coincidió con el desarrollo y la preproducción de un largometraje escrito y producido por ella misma, parte del cual también involucró traslados a estados como Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

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