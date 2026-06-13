logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Fotogalería

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rompe Gobierno con alcaldía para obra en salida a Guadalajara

El gobernador anunció que la administración estatal edificará el paso elevado en glorieta del Real Inn

Por Rubén Pacheco

Junio 13, 2026 12:25 p.m.
A
Rompe Gobierno con alcaldía para obra en salida a Guadalajara
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La construcción de un paso elevado sobre la glorieta a la salida de la carretera Guadalajara que inicialmente se construiría de forma coordinada con el ayuntamiento capitalino, se edificará de forma individual por el Gobierno estatal. Se prevé una inversión de entre 300 y 350 millones de pesos.

      Así lo anunció el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien atribuyó el distanciamiento o la determinación al respecto, derivado de las recientes críticas del alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos a la legislación contra la libertad de expresión.

      "Nosotros vamos a continuar. De hecho, la 'glorieta de la Familia', precisamente es una de las obras que íbamos a hacer en conjunto, ahora la vamos a hacer solos", adelantó el mandatario estatal.

      Por separado, Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda Pública (Seduvop), recordó que el puente cruzará por encima de la rotonda, a fin de conectar el Anillo Periférico o Circuito Potosí.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Complementó que, si bien el proyecto ejecutivo inicial prevé dicha conexión, también está considerado en una etapa complementaria construir otro paso de la avenida Cordillera de los Alpes hacia la rúa a Guadalajara.

      LEA TAMBIÉN

      Galindo ve posible retomar "proyectos grandes" en 2026

      Esperanza en acuerdos legislativos para definir presupuesto y ejecución de obras en San Luis Potosí.

      Por ende, la funcionaria estatal matizó que todavía se analiza cuál de los dos accesos comenzará en 15 días. "No serán los dos al mismo tiempo (...) yo creo que sí (serían dos etapas)", añadió.

      "Se están viendo los detalles. Por ahí tenemos que ver temas de infraestructura que ya existe para no estropear o no dejar emproblemado con temas de luz, drenaje. Queremos darle solución, justamente al drenaje de la glorieta", remató.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cerrados, seis parajes turísticos en Huasteca: CEPC
      Cerrados, seis parajes turísticos en Huasteca: CEPC

      Cerrados, seis parajes turísticos en Huasteca: CEPC

      SLP

      Rubén Pacheco

      Ochoa Limón informó que realizará una gira para evaluar sistemas municipales y zonas de riesgo

      Rompe Gobierno con alcaldía para obra en salida a Guadalajara
      Rompe Gobierno con alcaldía para obra en salida a Guadalajara

      Rompe Gobierno con alcaldía para obra en salida a Guadalajara

      SLP

      Rubén Pacheco

      El gobernador anunció que la administración estatal edificará el paso elevado en glorieta del Real Inn

      Aumentan 30% las desapariciones, dice Voz y Dignidad
      Aumentan 30% las desapariciones, dice Voz y Dignidad

      "Aumentan 30% las desapariciones", dice Voz y Dignidad

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Las lluvias y ataques con ponchallantas complican las labores de búsqueda en zonas rurales, declaró Edith Pérez

      Baja en actividad industrial, por escenario global: Sedeco
      Baja en actividad industrial, por escenario global: Sedeco

      Baja en actividad industrial, por escenario global: Sedeco

      SLP

      Samuel Moreno

      García Valdez explicó que las variaciones responden a factores externos y no a condiciones locales