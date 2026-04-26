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QUEVEDO Y FONSECA LIDERAN ESTRENOS

Por Redacción

Abril 26, 2026 03:00 a.m.
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QUEVEDO Y FONSECA LIDERAN ESTRENOS

Los álbumes de Quevedo y de Fonseca, o los nuevos sencillos del dúo cubano Gente de Zona y de Ozuna, lideraron los estrenos de música latina de esta semana, que traen ritmos urbanos, merengues, salsas, y rap de vieja escuela, junto a reinterpretaciones de clásicos.

Además, los raperos puertorriqueños PJ Sin Suela y Ñejo estrenaron nuevo disco colaborativo, Boza y Beéle intentaron hacer arder las pistas de baile con su último tema, y Bytriago publicó su EP ´48 horas´.

La semana también contó con las nuevas versiones de ´A través del vaso´, a cargo de Majo Aguilar, y de ´Me voy´, un tema que Andrés Cepeda intenta trasladar a las pistas mediante ritmos electrónicos.

El artista español lanzó su tercer álbum de estudio, ´El Baifo´, en el que abraza a las Islas Canarias a través de 14 temas de música urbana plagados de referencias a su archipiélago natal, en los que colabora con artistas emergentes locales.

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El cantante colombiano publicó su nuevo álbum, ´Antes que el tiempo se vaya´, compuesto por 12 canciones con ritmos de merengue, salsa, rap y por primera vez cumbia, además de colaboraciones con Rubén Blades, Nampa Básico, Rawayana, Manuel Medrano, Río Roma y Juanes. EFE

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