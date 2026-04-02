Raymix denuncia robo en su camerino durante concierto

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- En

de trayectoria,

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asegura que nunca había vivido una situación como la que enfrentó el pasado fin de semana, cuando ocurrió un incidente en su camerino.El "Rey de la Electrocumbia" denunció elque sufrió mientras ofrecía un espectáculo el, en Puebla donde se presentó en el, en el municipio de Venustiano Carranza.De acuerdo con la versión del artista, unasa su camerino por la: "se robaron unas cosas cuando las miradas estaban en el escenario; toda la seguridad, todos estábamos allá", contó el intérprete de "Oye mujer" en su cuenta de Instagram.detalló que los objetos robados no eran de gran valor: "se llevaron unaque no vale más de, unos tenis que valen seiscientos pesos".Sin embargo, lo que más le afectó fue que uno de los integrantes de su equipo también resultó perjudicado: "le robaron su chamarra a uno de los chicos que trabajan con nosotros, a un proveedor, y le robaron el dinero de sus honorarios, dinero de su trabajo".Añadió que se sientenpor este tipo de actos delictivos y señaló que, afortunadamente,aparatos electrónicos costosos; de lo contrario, la situación habría tomadoY concluyó diciendo que publicaría las fotografías de las chamarras y de losen caos de que alguien los