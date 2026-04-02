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Raymix denuncia robo en su camerino durante concierto

Raymix lamenta que su equipo también fue afectado con pérdida de dinero y pertenencias.

Por El Universal

Abril 02, 2026 03:55 p.m.
A
Raymix denuncia robo en su camerino durante concierto

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- En

más de 10 años
de trayectoria, Raymix

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asegura que nunca había vivido una situación como la que enfrentó el pasado fin de semana, cuando ocurrió un incidente en su camerino.
El "Rey de la Electrocumbia" denunció el robo que sufrió mientras ofrecía un espectáculo el 28 de marzo, en Puebla donde se presentó en el Festival del Petróleo 2026, en el municipio de Venustiano Carranza.
De acuerdo con la versión del artista, unas personas se metieron a su camerino por la parte trasera: "se robaron unas cosas cuando las miradas estaban en el escenario; toda la seguridad, todos estábamos allá", contó el intérprete de "Oye mujer" en su cuenta de Instagram.
Raymix detalló que los objetos robados no eran de gran valor: "se llevaron una chamarra blanca que no vale más de quinientos pesos, unos tenis que valen seiscientos pesos".
Sin embargo, lo que más le afectó fue que uno de los integrantes de su equipo también resultó perjudicado: "le robaron su chamarra a uno de los chicos que trabajan con nosotros, a un proveedor, y le robaron el dinero de sus honorarios, dinero de su trabajo".
Añadió que se sienten decepcionados por este tipo de actos delictivos y señaló que, afortunadamente, no se llevaron aparatos electrónicos costosos; de lo contrario, la situación habría tomado acciones legales.
Y concluyó diciendo que publicaría las fotografías de las chamarras y de los artículos robados en caos de que alguien los identifique.

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