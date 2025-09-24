Rihanna presenta a su hija recién nacida en conmovedoras fotos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un par de conmovedoras fotografías en redes sociales; así fue como Rihanna decidió compartir con sus millones de seguidores uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de su primera hija, el tercero junto a su pareja A$AP Rocky.

La tarde de este miércoles, la intérprete de "Diamonds" decidió presentar a su pequeña al mundo y las imágenes, de inmediato, se convirtieron en tendencia.

En una de las postales aparece la cantante sosteniendo a la recién nacida en brazos, mientras la mira tiernamente y la mantiene cerca de su pecho. Mostrando así, uno de los momentos más íntimos entre madre e hija.

Junto a la foto, Rihanna decidió compartir algunos detalles de la llegada de la nueva integrante de su familia, como la fecha exacta del nacimiento: 13 de septiembre, y unos pequeños guantes de box rosas, un guiño al peculiar nombre: Rocki Irish Mayers.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rihanna y A$AP Rocky dieron la bienvenida a su primer hijo, RZA Athelston, en 2022 y, un año después, recibieron al pequeño Riot Rose.

La originaria de Barbados anunció su embarazo en la pasada gala del MET, sorprendiendo al mundo entero y desatando diversas reacciones.