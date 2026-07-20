logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Fotogalería

España es campeón del mundo tras vencer 1-0 a Argentina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Ryan Reynolds confirma nueva película de Deadpool en desarrollo

Desde 2024, Ryan Reynolds explora ideas para integrar a los X-Men en la historia de Deadpool.

Por El Universal

Julio 20, 2026 08:42 p.m.
A
Ryan Reynolds confirma nueva película de Deadpool en desarrollo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- El actor Ryan Reynolds no está listo para colgar el traje Deadpool, es por ello que, a casi dos años de la última aparición del antihéroe en la pantalla grande, reveló que ya trabaja en una nueva película.

      Ryan Reynolds anuncia desarrollo de nueva película Deadpool

      Durante su participación en el Fanatics Fest 2026, el actor habló brevemente sobre el futuro del personaje y aunque evitó dar más detalles, adelantó que el proyecto ya está en fase de desarrollo.

      "Hay algunos detalles muy profundos que creo que faltan en las películas. Hay cosas en camino. Eventualmente, ya sabes, habrá otra película de Deadpool. Va a ser genial", dijo en un video que ya circula en redes sociales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Récords y expectativas tras última película de Deadpool

      La noticia confirma los rumores que, desde hace ya varios meses, circulaban en distintos medios estadounidenses y en lo que se afirmaba que Reynolds exploraba ideas para continuar la exitosa franquicia.

      En 2024, tras el estreno de "Deadpool y Wolverine", The Hollywood Reporter aseguró que el actor de "Linterna Verde" analizaba la posibilidad de incorporar a los X-Men en la historia de Wade Wilson, algo que el propio actor ya había insinuado.

      Hasta el momento, se desconoce la fecha de estreno, el elenco y la trama de la película; sin embargo, las expectativas son altas.

      Y es que, solo hay que recordar que el último filme del antihéroe logró recaudar más de 300 millones de dólares, un récord que la posicionó como la película con clasificación R más taquillera de la historia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ryan Reynolds confirma nueva película de Deadpool en desarrollo
      Ryan Reynolds confirma nueva película de Deadpool en desarrollo

      Ryan Reynolds confirma nueva película de Deadpool en desarrollo

      SLP

      El Universal

      Desde 2024, Ryan Reynolds explora ideas para integrar a los X-Men en la historia de Deadpool.

      Avengers: Doomsday confirma elenco con figuras clave de Marvel
      Avengers: Doomsday confirma elenco con figuras clave de Marvel

      Avengers: Doomsday confirma elenco con figuras clave de Marvel

      SLP

      El Universal

      Robert Downey Jr regresa como Doctor Doom, antagonista principal en la nueva entrega de Marvel.

      Samuel L Jackson genera polémica por acusar a Argentina de racista
      Samuel L Jackson genera polémica por acusar a Argentina de racista

      Samuel L Jackson genera polémica por acusar a Argentina de racista

      SLP

      El Universal

      La publicación del actor provocó críticas y cuestionamientos sobre xenofobia y desinformación.

      Andrew y Tristan Tate arrestados en Miami por extradición a Reino Unido
      Andrew y Tristan Tate arrestados en Miami por extradición a Reino Unido

      Andrew y Tristan Tate arrestados en Miami por extradición a Reino Unido

      SLP

      AP

      Los hermanos Tate permanecen bajo custodia federal mientras esperan decisión judicial sobre extradición.