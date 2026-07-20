Ryan Reynolds confirma nueva película de Deadpool en desarrollo

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- El actor Ryan Reynolds no está listo para colgar el traje Deadpool, es por ello que, a casi dos años de la última aparición del antihéroe en la pantalla grande, reveló que ya trabaja en una nueva película.

Ryan Reynolds anuncia desarrollo de nueva película Deadpool

Durante su participación en el Fanatics Fest 2026, el actor habló brevemente sobre el futuro del personaje y aunque evitó dar más detalles, adelantó que el proyecto ya está en fase de desarrollo.

"Hay algunos detalles muy profundos que creo que faltan en las películas. Hay cosas en camino. Eventualmente, ya sabes, habrá otra película de Deadpool. Va a ser genial", dijo en un video que ya circula en redes sociales.

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Récords y expectativas tras última película de Deadpool

La noticia confirma los rumores que, desde hace ya varios meses, circulaban en distintos medios estadounidenses y en lo que se afirmaba que Reynolds exploraba ideas para continuar la exitosa franquicia.

En 2024, tras el estreno de "Deadpool y Wolverine", The Hollywood Reporter aseguró que el actor de "Linterna Verde" analizaba la posibilidad de incorporar a los X-Men en la historia de Wade Wilson, algo que el propio actor ya había insinuado.

Hasta el momento, se desconoce la fecha de estreno, el elenco y la trama de la película; sin embargo, las expectativas son altas.

Y es que, solo hay que recordar que el último filme del antihéroe logró recaudar más de 300 millones de dólares, un récord que la posicionó como la película con clasificación R más taquillera de la historia.