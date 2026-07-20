Andrew y Tristan Tate arrestados en Miami por extradición a Reino Unido

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MIAMI (AP) — Los influencers de redes sociales Andrew y Tristan Tate combatirán la extradición al Reino Unido, le dijo su abogado a una magistrada federal de Estados Unidos en Miami el lunes, después de que los hermanos fueran arrestados para enfrentar cargos de violación y trata sexual.

Los Tate comparecieron por primera vez ante un tribunal federal desde su arresto el sábado y permanecen bajo custodia federal. En las próximas semanas, un juez federal de distrito considerará si cumplen las condiciones para la extradición.

Los hermanos, a quienes normalmente se fotografía con trajes a medida y camisas entalladas y elegantes, vistieron uniformes carcelarios color beige y esposas durante la breve audiencia.

Abogado de los Tate rechaza extradición y denuncia motivaciones políticas

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Joseph McBride, abogado de los hermanos, insistió en que debían permanecer en Estados Unidos.

"Por supuesto, nos oponemos a la extradición porque Andrew y Tristan son inocentes", declaró McBride tras la audiencia. "Nunca han hecho nada malo. No deberían ser extraditados por delitos que no cometieron".

Los hermanos se vieron sorprendidos cuando fueron detenidos, señaló McBride, quien añadió que el intento de extraditarlos tenía motivaciones políticas. "No cabe duda al respecto", dijo a los periodistas.

Sugirió que el caso de los hermanos Tate "tuvo mucho que ver" con la decisión del ex primer ministro británico Keir Starmer de dimitir, y afirmó que no fue casualidad que los hermanos fueran detenidos tras reunirse con "amigos en Washington D. C.".

"Fuimos a ver a nuestros representantes en el Congreso en Washington D. C. y ahora nos detienen. Esto parece algo político", comentó McBride.

El domingo, McBride dijo estar seguro de que la solicitud de extradición sería denegada. La magistrada federal Lauren Louis fijó otra audiencia para el próximo lunes.

Nuevos cargos y contexto legal internacional

Los fiscales en Gran Bretaña dijeron que los nuevos cargos se relacionan con cuatro nuevas víctimas y se presentaron después de que las autoridades recibieran pruebas de la Policía de Bedfordshire, en el sureste de Inglaterra. Las acusaciones, que abarcan de 2010 a 2017, incluyen violación, agresión, trata y delitos relacionados con "imágenes indecentes de un menor y pornografía extrema".

Los hermanos ya están acusados de violación, lesiones corporales, trata de personas y control de la prostitución con fines de lucro, en relación con otras tres presuntas víctimas en el Reino Unido entre 2012 y 2015.

Su abogado dijo en un comunicado el sábado que creía que los arrestos fueron "autorizados por un funcionario de bajo nivel" del Departamento de Justicia, sin la participación de la cúpula.

Pero el Departamento de Justicia le dijo a The Associated Press que los arrestos fueron aprobados por la dirección de su División Penal.

Las nuevas acusaciones son las más recientes en una prolongada saga legal internacional que involucra a los Tate y que se ha extendido por Estados Unidos, Gran Bretaña y Rumania. Los hermanos han negado reiteradamente haber cometido delitos.

Su imperio en redes sociales, que promueve la riqueza, la dominación masculina y la misoginia, los ha convertido en algunas de las personalidades de internet más polarizantes del mundo.

Los ciudadanos con doble nacionalidad, estadounidense y británica, se mudaron a Rumania en 2016. Allí fueron arrestados en 2022, acusados de participar en planes para atraer a mujeres con fines de explotación sexual. Negaron esas acusaciones y el caso en Rumania no ha avanzado debido a problemas legales y de procedimiento.

El año pasado, se les permitió salir de Rumania y volaron a Florida.