Samuel L Jackson genera polémica por acusar a Argentina de racista

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 20 (EL UNIVERSAL).- El partido final del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar incluso después del silbatazo final. Esta vez, la conversación se trasladó a las redes sociales, donde el actor Samuel L. Jackson fue el blanco de fuertes críticas por una publicación en contra de Argentina.

Samuel L Jackson acusa a Argentina de racismo histórico

A través de sus historias de Instagram, el actor de "Avengers" compartió una imagen difundida por la organización SEC Black Alumni Network y en la que se acusaba a los subcampeones del mundo de racistas.

"A la comunidad negra. Por favor, no apoyen ni alienten a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no es que el más racista", se puede leer en la fotografía.

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El mensaje iba acompañado por un montaje de Stephen, personaje que interpretó en la cinta "Django", con la camiseta albiceleste:

"Si eres una persona negra que está apoyando a Argentina, así es como te ves para mí", finalizaba.

Cabe destacar que en la cinta Stephen era el mayordomo de una plantación esclavista, y fue catalogado como racista por defender el sistema de esclavitud y estar en contra de la gente de color.

Reacciones y críticas en redes sociales contra Samuel L Jackson

La publicación de Jackson no tardó en viralizarse en diferentes plataformas y convertirlo en el centro de fuertes ataques; y es que los usuarios lo cuestionaron y hasta lo tacharon de xenofobia.

"Argentina ha recibido a inmigrantes de todo el mundo. Llamarnos el país más 'racista' es simplemente falso", "¡Qué lástima que luches contra el racismo promoviendo la xenofobia!", "Es preocupante que alguien con tanta visibilidad elija difundir mensajes que pueden generar odio", "¿Qué te pasa?, estás generando odio sin saber", "No puedo creer que alguien tan inteligente y talentoso decidiera compartir desinformación", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Otros, por su parte, decidieron recordarle parte de la historia de Estados Unidos. Y es que, aunque en su país se abolió la esclavitud en 1895, no fue sino hasta la década de los 60 (hace poco más de 60 años) que se prohibió la segregación y la discriminación racial.

"Por qué no te fijas un poco más en tú país", "En EU opera el ICE de manera ilegal que dices", "Antes de señalar con el dedo, vale la pena echar un vistazo a tu propia historia", "Hace 70 años, en tu país, meabas tú ibas a un baño para afroamericanos ¿de qué hablas?", "En tu tierra te odian, mientras bombardean otras culturas".

Hasta el momento, Samuel L. Jackson no ha emitido una postura sobre la controversia ni ha respondido a los ataques.