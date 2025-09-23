Sebastián Rulli celebra 11 años de amor con Angelique Boyer

Sebastián Rulli rindió un homenaje de amor a su pareja, la actriz Angelique Boyer, con quien cumple 11 años de noviazgo. La pareja, que cautivó a los televidentes al protagonizar "Teresa" en 2010, inició su historia real de amor un par de años después.

En ese entonces, Boyer mantenía una relación con el productor José Alberto Castro, mientras que Rulli estaba casado con Cecilia Galliano, madre de su hijo Santiago. Su reencuentro ocurrió en 2013, durante la grabación de "Lo que la vida me robó".

A inicios de 2014, Boyer terminó con Castro y poco después confirmó su romance con Rulli. Desde entonces, han compartido proyectos como "Tres veces Ana" y "Vencer el pasado", consolidando también una relación estable fuera de cámaras.

Ambos han reiterado que no desean casarse ni tener hijos, una decisión que consideran clave para la estabilidad y duración de su relación.

En redes sociales, Rulli compartió un video con momentos íntimos y profesionales junto a Boyer, acompañado de un mensaje lleno de gratitud y amor:

"Contigo aprendí lo que significa ser feliz de verdad, te amo mi cielo, te amo mi amor, y siempre voy a amarte".

El actor también confesó cuál es su deseo eterno:

"Hoy celebramos 11 años de amor, el número que siempre nos acompaña y nos recuerda que los deseos sí se cumplen. Make a Wish... y aquí estamos, viviendo el más hermoso: compartir la vida juntos. Soy el hombre más feliz y afortunado de amar y ser amado por la mujer más maravillosa del universo. Gracias por estos 11 años de magia, amor y complicidad. Por muchos más, mi deseo eterno eres tú".

Las felicitaciones no se hicieron esperar. Colegas y fans celebraron la historia de amor de Rulli y Boyer, una de las parejas más queridas de la farándula mexicana.

