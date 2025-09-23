JIMMY KIMMEL REGRESA A SU PROGRAMA

logo pulso
Camerino

Por EFE

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
La cadena ABC anunció que, a partir de este martes, reincorporará a su programación el popular programa nocturno de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada tras sus comentarios sobre Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

ABC hizo el anuncio este lunes tras mantener conversaciones con su empresa matriz Disney sobre la suspensión, que le ha costado a la compañía múltiples críticas.

Un portavoz de Disney explicó que la cadena decidió suspender la producción del popular programa “para evitar agravar aún más” la situación que atravesaba el país tras la muerte de Kirk.

El regreso del programa se da después de una gran polémica por la decisión de la cadena de silenciar al comediante, en la que defensores de los derechos y la libertad de prensa consideraron que era una violación a la libertad de expresión cobijada por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.

