Selena Gomez rechaza demanda por presunto fraude en Wondermind

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 16 (EL UNIVERSAL).- Tras ser demandada por presunto fraude de valores, Selena Gomez reaccionó.

Selena Gomez rechaza acusaciones y anuncia defensa legal

La cantante, a través de su equipo legal, rechazó de manera contundente las acusaciones en su contra y aseguró que fueron hechas sin ningún tipo de fundamento.

"Las acusaciones de que Selena Gomez haya participado de alguna manera en un supuesto ´fraude´ u otra irregularidad carecen de fundamento, tanto desde el punto de vista fáctico como legal", declaró a la revista "People" su abogado, Mathew S. Rosengart.

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Hace tan solo unos días, salió a la luz los señalamientos contra la intérprete de "Same old love" y su madre, Mandy Teefey, por parte de dos inversores de Wondermind, empresa de salud mental que ambas fundaron junto a Daniella Pierson.

Detalles de la demanda y reclamos de los inversores

Según la demanda, Gomez, Teefey y Pierson presentaron información falsa sobre el estado real de la compañía con la única intención de recibir un financiamiento de más de 1 millón de dólares; posteriormente se enteraron de que Wondermind presentaba problemas económicos que la llevaron al colapso.

Ahora, Rosengart adelantó que emprenderá acciones legales para desestimar la querella contra la artista antes de que el proceso avance.

"Defenderemos enérgicamente estas falsas acusaciones y, de hecho, presentaremos una moción para desestimar las demandas infundadas en su contra", agregó.

Los inversores no solo reclaman el total de su dinero; sino que exigen una compensación por daños y perjuicios, pero la cantidad no se ha dado a conocer.