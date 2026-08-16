Adrián Di Monte abandona programa tras confrontación con Analu Salazar

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Adrián Di Monte prefirió abandonar el programa de Shanik Berman, luego de que una de las conductoras, Analu Salazar recordase el audio filtrado, en donde el actor cubano, hace años, se pronunció desafortunadamente sobre las mujeres, pues dice que, cuando la nota de voz salió al tema, no se sintió cuidado, aún pese que fue él quien recibió la invitación de asistir al estudio.

Di Monte debutó en la obra "Divorciémonos, mi amor", ahí, algunos miembros de la prensa lo cuestionaron acerca del desencuentro que tuvo lugar el viernes, 14 de agosto, en el programa de Shanik, "Shanik en Fórmula", el cual, ese día, co-conducía junto a Analu y Michelle Vieth.

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El actor asistió al programa de radio en compañía de su actual esposa, Nuja Amar, para hablar del estreno de la puesta en escena, en la que comparte créditos con la propia Vieth, Lis Vega, Mario Bezares, Carlos Espejel y Omar Ferruzca.El cubano se llevó la sorpresa de que Salazar, quien reprobó sus dichos, desde que se filtró el audio, donde Di Monte expresaba que entendía cuándo "los psicopatas" agredían a las mujeres, se mostrará renuente a la hora de conversar con él, afirmando que no lo quería por lo que había señalado en el pasado."Yo no lo quiero, yo no lo quiero a él, porque dijo que las mujeres nos deberían de matar, porque nos deberíamos de callar", dijo Analu.Esto generó reacciones en sus compañeras que, a pesar de no respaldar a Analu, tampoco tomaron parte por Di Monte que, luego de tratar de dejar pasar el comentario de la conductora, fue su esposa quien dijo que no permanecería en la entrevista, por lo que él la siguió, tomando de su mano y retirándose del estudio."Eso fue una cosa de juventud..., yo no vine aquí a hablar de eso, aquí está mi esposa".Nuja también intervino:"Sí, a mí me parece una falta de respeto, más para mí, hay que ser congruentes con lo que uno defiende y con lo que uno dice, está fuera de contexto, no vinimos a eso, vinimos a promover la obra, hablar de cosas lindas y, si no, nos paramos y nos retiramos sin ningún problema, de verdad, por educación.Y Ayer, antes de que comenzara la obra, Di Monte, en compañía de Amar, se dijo no estar molesto, pero que, al notar que el recibimiento no era como lo esperaban, prefirieron terminar con la entrevista."Mira, si yo los invito a mi casa, si yo les digo a ustedes 'oye, compa, vénganse a la casa, echémonos un café', yo estoy para cuidarlos, para que ustedes se sientan bien en entorno, en nuestra casa y hacerlos sentir bienvenidos, no nos sentimos bienvenidos, nos paramos y nos fuimos", expresó.