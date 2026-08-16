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SCT reporta mil 700 descargas de aplicación Mi Taxi en Fenapo

La aplicación ofrece respuesta rápida y seguridad para usuarios y conductores en San Luis.

Por Rubén Pacheco

Agosto 16, 2026 02:31 p.m.
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SCT reporta mil 700 descargas de aplicación Mi Taxi en Fenapo
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      Hasta el pasado lunes, se registraron alrededor de mil 700 usuarios que descargaron la aplicación Mi Taxi, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

      La nueva tecnología comenzó a funcionar en la inauguración de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), como parte de un proyecto piloto del Gobierno del Estado con el objetivo de favorecer al taxismo frente aplicaciones digitales como inDrive y Uber.

      La funcionaria estatal refirió que el viernes pasado se realizó un corte y posteriormente se informará cuántos viajes brindaron las y los trabajadores del servicio concesionado de ruleteo.

      En entrevista, Martínez Acosta explicó que luego de una revisión a la efectividad del sistema, una unidad está disponible en menos de 3 minutos para que los pasajeros pueden abordar.

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      "Nos gustaría presentarles a todos ustedes las bondades de esta aplicación, porque la verdad ha sido un proyecto muy completo. Es un proyecto que brinda absoluta seguridad y que el estado puede ser garante de los viajes", remató

      Complementó que, una vez en el celular, tanto el usuario como el conductor tienen la  disponibilidad de utilizar un botón de pánico que se activará en caso de ser necesario e enviará una alerta al Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Información e Inteligencia (C5i2).

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