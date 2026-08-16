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Amanece Valles con sonido de ráfagas de metralleta

Ráfagas de arma de fuego dañaron cámaras del C4 en Villa Brisa y Montecillos; policías y militares desplegaron un operativo.

Por Redacción

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Amanece Valles con sonido de ráfagas de metralleta
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      CIUDAD VALLES.- Este sábado, cuando apenas amanecía, el estruendo de fusiles de asalto despertó a quienes viven en la zona norte de Ciudad Valles.

      Iban a dar las 6 de la mañana. Primero se escucharon varias descargas en ráfaga en el tramo de la DAPAS y Villa Brisa, y después, más al norte, cerca del ejido Montecillos.

      Hubo varios reportes al Sistema de Emergencias 9-1-1 y enseguida se activó un operativo conjunto. Policías y militares acudieron a verificar.

      En el acceso a la gasolinera de Villa Brisa, kilómetro 1+500 de la carretera federal Valles-Mante, encontraron decenas de casquillos tirados. Pero no fue un ataque al establecimiento, sino a la infraestructura del Gobierno del Estado, pues fueron dañadas las cámaras del C4.

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      Lo mismo ocurrió con las cámaras situadas a la salida del ejido Montecillos, rumbo a El Penal. Las autoridades realizaron recorridos sobre la carretera federal Valles-Mante y en colonias de la zona norte, además de que instalaron filtros de revisión, pero hasta el momento no se ha informado si hubo alguna detención.

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