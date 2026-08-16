logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Madonna en entrevista habla sobre música disco y hombres

En 1983, Madonna se definió como estrella emergente de la música disco y habló sobre sus gustos personales.

Por El Universal

Agosto 16, 2026 02:37 p.m.
A
Madonna en entrevista habla sobre música disco y hombres
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En 1983, a sólo un año de su debut como cantante, Madonna era descrita como una "estrella emergente de la música disco", por la revista británica "Record mirror", en la que la joven se sinceró y habló del tipo de hombre que le parecía atractivo por esa época, descartando de su lista a los varones musculosos.


      A propósito del lanzamiento del tema "Everybody", la estrella de pop concedió una entrevista al semanario musical británico, en donde fue cuestionada acerca de si tenía algún interés de tipop amoroso y qué necesitaba, físicamente, un hombre para que se sintiera cautivada por él.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Madonna, de entonces 24 años, sorprendió con su respuesta, especialmente, en un tiempo auge para la cultura fitness, el fenómeno de los aeróbics y el éxito de los gimnasios, aseverando que no le atraían los hombres "musculosos" y de "físico imponente".
      "Prefiero a los hombres de aspecto afeminado y a los chicos jóvenes, hay muchos chicos dulces, provenientes de Puerto Rico, en donde vivo", expresó.
      Para la cantante que, años después sería reconocida con el mote de "la Reina del pop", indicó que, para ella, era mucho más importante, encontrar a un hombre sensible, abierto a hablar de sus sentimientos, que una pareja que se escondiese detrás de una careta en lo que lo único que tenía por ofrecer era indiferencia y frialdad.
      "Me gusta los hombres delgados y de piel suave, que no temen mostrar sus emociones y llorar, quiero acariciar un cuerpo agradable y bonito, no a un Hulk".
      En esa misma entrevista, "Record mirror" expone el fenómeno en que la cantante se estaba convirtiendo, luego de lo novedoso que resultaban sus conciertos, donde estaba acompañada de jóvenes bailarines "ágiles" y, aunque, desde esa época, Madonna reconocía que sus shows cargaban cierto poder sexual, con determinación, también argumentaba que la sensualidad no estaba peleada con el intelecto.
      "Soy una persona muy sexual, pero quiero que mi mente sea igual de apreciada, luzco bien arriba del escenario, muy bien, pero no uso vestuarios de los que mi cuerpo pueda quedar expuesto, eso sería muy ordinario".
      Aprovechó para describir el concepto que tenía de sí misma como artista y como nuevo cocepto en la industria musical:
      "Me veo a mí misma como una animadora, que hace olvidar a las personas de los horrores del mundo, soy una vía de escape; escribí "Everybody" porque todos necesitamos alguien que nos ame y todos quieren una persona a quién amar".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Madonna en entrevista habla sobre música disco y hombres
      Madonna en entrevista habla sobre música disco y hombres

      Madonna en entrevista habla sobre música disco y hombres

      SLP

      El Universal

      En 1983, Madonna se definió como estrella emergente de la música disco y habló sobre sus gustos personales.

      Proceso legal contra Eduardo Carabajal: avance de Elisa Vicedo
      Proceso legal contra Eduardo Carabajal: avance de Elisa Vicedo

      Proceso legal contra Eduardo Carabajal: avance de Elisa Vicedo

      SLP

      El Universal

      Denuncia de abuso sexual contra Eduardo Carabajal lleva más de ocho años en proceso legal.

      María Rojo recibe homenaje en teatro de Tlatelolco
      María Rojo recibe homenaje en teatro de Tlatelolco

      María Rojo recibe homenaje en teatro de Tlatelolco

      SLP

      El Universal

      El ciclo en honor a María Rojo continuará cinco fines de semana más con entrada gratuita.

      Hasta el 2029 llegará Coco 2
      Hasta el 2029 llegará Coco 2

      Hasta el 2029 llegará "Coco 2"

      SLP

      El Universal

      Benjamin Bratt confirmó que Ernesto de la Cruz será parte central de la trama en Coco 2.