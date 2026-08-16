Eclipse Solar Total en México: ¿cuándo volverá a oscurecerse el cielo

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El eclipse solar total que sorprendió a España el pasado 12 de agosto volvió a poner la mirada en los fenómenos astronómicos. En México, quienes se quedaron con ganas de presenciar uno tendrán que esperar algunos años, aunque ya existe una fecha marcada en el calendario para volver a ver el día convertirse en noche.

-----¿Cuándo será el próximo eclipse solar total en México?

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El último eclipse solar visible desde México ocurrió el 8 de abril de 2024, cuando la Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol y la sombra recorrió parte del territorio nacional.Ahora, la espera será considerablemente mayor. De acuerdo con información de la NASA y la UAM, el próximo eclipse solar total en México podrá observarse el sábado 30 de marzo de 2052.Es decir, todavía faltan 26 años para que vuelva a presentarse un fenómeno de estas características sobre territorio mexicano.-----¿Qué estados de México podrán ver el eclipse solar total de 2052?La franja de totalidad comenzará su recorrido por la costa de Nayarit y continuará hacia el interior de México.El camino alcanzará al menos siete estados: Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León.En esta zona se encuentran algunas de las ciudades que podrán experimentar el momento en que el Sol quede completamente oculto.En Nayarit, el recorrido contempla Tepic, Compostela, Ixtlán del Río y San Blas. En Jalisco, la totalidad podrá observarse en Puerto Vallarta, Tequila y Colotlán.La sombra también alcanzará Zacatecas capital, Jerez de García Salinas y Tlaltenango de Sánchez Román.El recorrido continuará por Aguascalientes, así como por Matehuala, en San Luis Potosí, y Linares, Ciudad Victoria y Heroica Matamoros, en Tamaulipas.-----¿Cuánto durará el eclipse solar total de 2052?De acuerdo con la NASA, la franja de totalidad tendrá un ancho máximo de aproximadamente 164 kilómetros. Quienes se encuentren dentro de ese corredor podrán observar cómo el cielo se oscurece en pleno día.La fase de mayor oscuridad podrá extenderse hasta cuatro minutos con ocho segundos, aunque la duración exacta dependerá del punto desde el que se observe el fenómeno.El momento máximo del eclipse solar ocurrirá a las 18:31 horas (UTC), equivalente a las 11:31 horas del centro de México.En Tepic, Nayarit, uno de los puntos que estarán dentro de la franja de totalidad, el máximo del eclipse se registrará alrededor de las 11:24 de la mañana, en horario local.