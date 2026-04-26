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Supernova Génesis 2026: horarios y transmisión

La transmisión principal del evento será a las 7:00 PM hora centro por Netflix, con alfombra roja previa.

Por El Universal

Abril 26, 2026 10:38 a.m.
A
Supernova Génesis 2026: horarios y transmisión

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- Luego de meses de

polémicas
, cambios inesperados y rivalidades que crecieron cada día, este domingo 26 de abril la Arena Ciudad de México

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se convertirá en el escenario de Supernova Génesis 2026.
Este evento de box amateur que combina deporte, música y a algunas de las personalidades más conocidas en el internet, marcó un precedente importante en la industria del entretenimiento digital tras su primera edición de 2025, por lo que las expectativas de este año son altas.
¿A qué hora ver Supernova Génesis 2026 HOY?
El evento comenzará la transmisión principal en punto de las 7:00 PM (hora del centro de México) a través de la plataforma de streaming Netflix.
La alfombra roja podrá verse a las 4:15 de la tarde por los canales oficiales de Supernova Boxing en Twitch, Facebook, YouTube y TikTok.
En otros países el evento comenzará a las:
Colombia - Alfombra roja, 5:15 PM / Evento principal, 8:00 PM
Estados Unidos y Venezuela - Alfombra roja, 6:15 PM / Evento principal, 9:00 PM
Argentina - Alfombra roja, 7:15 PM / Evento principal, 10:00 PM
España - Alfombra roja, 12:15 AM (27 de abril) / Evento principal, 3:00 AM (27 de abril).

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