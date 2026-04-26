Supernova Génesis 2026: horarios y transmisión

CIUDAD DE MÉXICO, abril 26 (EL UNIVERSAL).- Luego de meses de

, cambios inesperados y rivalidades que crecieron cada día, este domingo 26 de abril la

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se convertirá en el escenario deEste evento deque combina deporte, música y a algunas de las personalidades más conocidas en el internet, marcó un precedente importante en la industria deltras su primera edición de 2025, por lo que las expectativas de este año son altas.¿A qué hora verHOY?El evento comenzará laen punto de las(hora del centro de México) a través de la plataforma de streamingLapodrá verse a laspor los canales oficiales deen Twitch, Facebook, YouTube y TikTok.En otros países el evento comenzará a las:/ Evento principal,y Venezuela -/ Evento principal,/ Evento principal,(27 de abril) / Evento principal,(27 de abril).