Taylor Lautner, actor de "Crepúsculo", será papá

El actor Taylor Lautner y su esposa, quien también lleva el mismo nombre, Taylor Dome, anunciaron que están en espera de su primer hijo. La pareja compartió la noticia a través de una emotiva publicación conjunta en Instagram, donde, con humor, preguntaron:

"¿Qué puede ser mejor que dos Taylor Lautner?", dejando clara la respuesta con las imágenes.

En el carrusel se puede ver al actor besando el vientre de su esposa, mientras ella sostiene fotografías de ultrasonido; en otras postales, ambos aparecen sonrientes, celebrando esta nueva etapa.

La noticia provocó reacciones inmediatas. Nikki Reed, su compañera en "Crepúsculo", expresó su emoción con un mensaje lleno de cariño, mientras que la influencer Jaclyn Hill aseguró que ya quiere consentir al bebé.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Taylor Lautner contrajo matrimonio con su esposa, conocida como Tay, en noviembre de 2022, luego de hacer pública su relación cuatro años antes. Curiosamente, no es la primera vez que el actor comparte vida con alguien de su mismo nombre: en 2009 mantuvo un breve romance con la cantante Taylor Swift.

De hecho, en 2023, durante la gira Eras, Swift invitó a Lautner al escenario y juntos recrearon el famoso meme de Spider-Man señalándose, al aparecer los tres "Taylors".

Y si se toma en cuenta la broma con la que anunciaron el embarazo, todo apunta a que el nuevo integrante de la familia podría continuar con la peculiar tradición del nombre.

La esposa de Taylor Lautner es Taylor Dome, quien tras casarse adoptó el nombre Taylor Lautner, igual que él.

Es enfermera titulada y también creadora de contenido enfocada en bienestar y salud mental; la pareja suele bromear en redes sobre compartir exactamente el mismo nombre.